https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии - РИА Новости, 29.09.2022
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
НАТО считает, что утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом диверсии, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:23
2022-09-29T12:23
2022-09-29T21:38
в мире
нато
северный поток
авария на "северных потоках"
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. НАТО считает, что утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом диверсии, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса."Повреждение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает, что это стало результатом преднамеренного, безответственного акта диверсии", — указывается в документе.В заявлении говорится, что НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и утечек из "Северного потока"."Эти утечки создают угрозу судоходству и наносят ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем приводимые расследования, направленные на установление причин ущерба", — отмечается в документе.
https://ria.ru/20220928/evroarmiya-1819780067.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
12:23 29.09.2022 (обновлено: 21:38 29.09.2022)
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии, призывает к расследованию