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НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии - РИА Новости, 29.09.2022
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НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии - РИА Новости, 29.09.2022
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
НАТО считает, что утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом диверсии, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:23
2022-09-29T21:38
в мире
нато
северный поток
авария на "северных потоках"
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. НАТО считает, что утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом диверсии, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса."Повреждение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает, что это стало результатом преднамеренного, безответственного акта диверсии", — указывается в документе.В заявлении говорится, что НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и утечек из "Северного потока"."Эти утечки создают угрозу судоходству и наносят ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем приводимые расследования, направленные на установление причин ущерба", — отмечается в документе.
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в мире, нато, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
12:23 29.09.2022 (обновлено: 21:38 29.09.2022)
 
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии

НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии, призывает к расследованию

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. НАТО считает, что утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом диверсии, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса.
"Повреждение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает, что это стало результатом преднамеренного, безответственного акта диверсии", — указывается в документе.
В заявлении говорится, что НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и утечек из "Северного потока".
"Эти утечки создают угрозу судоходству и наносят ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем приводимые расследования, направленные на установление причин ущерба", — отмечается в документе.
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