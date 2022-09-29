https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html

НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии

НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии - РИА Новости, 29.09.2022

НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии

НАТО считает, что утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом диверсии, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:23

2022-09-29T12:23

2022-09-29T21:38

в мире

нато

северный поток

авария на "северных потоках"

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — РИА Новости. НАТО считает, что утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом диверсии, говорится в распространенном в четверг заявлении альянса."Повреждение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает, что это стало результатом преднамеренного, безответственного акта диверсии", — указывается в документе.В заявлении говорится, что НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и утечек из "Северного потока"."Эти утечки создают угрозу судоходству и наносят ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем приводимые расследования, направленные на установление причин ущерба", — отмечается в документе.

https://ria.ru/20220928/evroarmiya-1819780067.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нато, северный поток, авария на "северных потоках"