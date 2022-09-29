https://ria.ru/20220929/nato-1820274876.html

Роботы НАТО могут взрывать объекты типа "Северных потоков", заявил Фалеев

Роботы НАТО могут взрывать объекты типа "Северных потоков", заявил Фалеев - РИА Новости, 29.09.2022

Роботы НАТО могут взрывать объекты типа "Северных потоков", заявил Фалеев

Северные страны НАТО, в том числе Швеция, Норвегия и США, обладают подводными роботами, с помощью которых можно было взорвать "Северные потоки", заявил РИА... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:02

2022-09-29T12:02

2022-09-29T12:41

михаил фалеев

швеция

дания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

нато

siemens

северный поток

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Северные страны НАТО, в том числе Швеция, Норвегия и США, обладают подводными роботами, с помощью которых можно было взорвать "Северные потоки", заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев."Такую диверсию могли провести робототехнические средства, которые не требуют больших носителей, которые могут быть настроены как по координатам, так и по радиолокационным источникам обнаружения. Ими обладают все северные страны НАТО - это и Швеция, это и Норвегия и, конечно же, США, которые при этом там имеют свой флот", - сказал собеседник агентства.Поэтому, по его словам, технически осуществить подрыв газопроводов "было бы несложно"."Главное - оказаться в нужном месте, настроить робот на проведение определенных действий в определенной точке, а потом забрать робота и уплыть. То есть сама по себе эта процедура несложная", - добавил Фалеев.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

https://ria.ru/20220929/potok-1820251682.html

https://ria.ru/20220929/avariya-1820271563.html

швеция

дания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил фалеев, швеция, дания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, нато, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"