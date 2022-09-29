https://ria.ru/20220929/naemniki-1820309767.html

ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР

ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР - РИА Новости, 29.09.2022

ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР

Российские ВКС уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" под Николаевкой в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:41

2022-09-29T13:41

2022-09-29T15:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" под Николаевкой в ДНР, сообщили в Минобороны.Еще 70 боевиков ВСУ и 14 единиц украинской техники удалось ликвидировать под Купянском."Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", — добавили в ведомстве.Помимо этого, за сутки удалось поразить шесть пунктов управления ВСУ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США", — заявили в министерстве.В Запорожье российским военным удалось поразить батарею гаубиц M777, а возле Евгеновки в ДНР — взвод "Гиацинтов".В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, россия