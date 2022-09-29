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ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/naemniki-1820309767.html
ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР
ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР - РИА Новости, 29.09.2022
ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР
Российские ВКС уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" под Николаевкой в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:41
2022-09-29T15:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" под Николаевкой в ДНР, сообщили в Минобороны.Еще 70 боевиков ВСУ и 14 единиц украинской техники удалось ликвидировать под Купянском."Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", — добавили в ведомстве.Помимо этого, за сутки удалось поразить шесть пунктов управления ВСУ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США", — заявили в министерстве.В Запорожье российским военным удалось поразить батарею гаубиц M777, а возле Евгеновки в ДНР — взвод "Гиацинтов".В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска воздушно-космической обороны, Донецкая Народная Республика, Россия
13:41 29.09.2022 (обновлено: 15:21 29.09.2022)
 
ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР

Российские ВКС уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" под Николаевкой в ДНР

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" под Николаевкой в ДНР, сообщили в Минобороны.
Еще 70 боевиков ВСУ и 14 единиц украинской техники удалось ликвидировать под Купянском.
"Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", — добавили в ведомстве.
Помимо этого, за сутки удалось поразить шесть пунктов управления ВСУ.
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"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США", — заявили в министерстве.
В Запорожье российским военным удалось поразить батарею гаубиц M777, а возле Евгеновки в ДНР — взвод "Гиацинтов".
В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска воздушно-космической обороныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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