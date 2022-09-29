https://ria.ru/20220929/nadbavka-1820468790.html
Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков
Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков - РИА Новости, 29.09.2022
Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков
Правительство России установило надбавку к зарплате для ряда российских силовиков: с 1 октября этого года она составит пять процентов, а с октября следующего —... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T22:47
2022-09-29T22:47
2022-09-29T23:29
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство России установило надбавку к зарплате для ряда российских силовиков: с 1 октября этого года она составит пять процентов, а с октября следующего — десять процентов, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Согласно постановлению, ежемесячная надбавка затронет сотрудников полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов.Кроме того, она предусмотрена для лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также для начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.Надбавка вводится для "повышения материального обеспечения".
https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813160321.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
22:47 29.09.2022 (обновлено: 23:29 29.09.2022)
Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков
Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям российских силовиков