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Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков - РИА Новости, 29.09.2022
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Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков
Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков - РИА Новости, 29.09.2022
Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков
Правительство России установило надбавку к зарплате для ряда российских силовиков: с 1 октября этого года она составит пять процентов, а с октября следующего —... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T22:47
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россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство России установило надбавку к зарплате для ряда российских силовиков: с 1 октября этого года она составит пять процентов, а с октября следующего — десять процентов, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Согласно постановлению, ежемесячная надбавка затронет сотрудников полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов.Кроме того, она предусмотрена для лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также для начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.Надбавка вводится для "повышения материального обеспечения".
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
22:47 29.09.2022 (обновлено: 23:29 29.09.2022)
 
Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков

Правительство установило надбавку к зарплате некоторым категориям российских силовиков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство России установило надбавку к зарплате для ряда российских силовиков: с 1 октября этого года она составит пять процентов, а с октября следующего — десять процентов, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: а) пять процентов — с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года; б) десять процентов — с 1 октября 2023 года", — говорится в постановлении.

Согласно постановлению, ежемесячная надбавка затронет сотрудников полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов.
Кроме того, она предусмотрена для лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также для начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Надбавка вводится для "повышения материального обеспечения".
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