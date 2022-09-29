https://ria.ru/20220929/murmansk-1820257877.html

Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео

Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео - РИА Новости, 29.09.2022

Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео

Депутаты Мурманского горсовета на заседании в четверг приняли решение о разрыве побратимских связей со шведским городом Лулео, которые длились с 1972 года. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:02

2022-09-29T11:02

2022-09-29T11:02

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МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Депутаты Мурманского горсовета на заседании в четверг приняли решение о разрыве побратимских связей со шведским городом Лулео, которые длились с 1972 года.Депутат Андрей Сысоев внес поправку, согласно которой связи предлагается разорвать по инициативе шведской стороны, которая направила в адрес депутатов письмо с аргументацией этого решения, которое связано с ситуацией на Украине. За разрыв побратимских связей проголосовали 24 мурманских депутата."Решение принято", - сказала ведущая заседание депутат Тамара Прямикова.В марте депутаты приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке.В сентябре прошлого года, возлагая цветы к памятнику "Города-побратимы города Мурманска", руководители столицы Заполярья говорили о том, что побратимские связи помогают Мурманску развиваться, а власти продолжают их укреплять и находить новые точки соприкосновения, и выражали уверенность в том, что "сотрудничество будет развиваться, несмотря ни на что".Теперь у Мурманска насчитывается 9 городов-побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.

https://ria.ru/20220617/pobratimstvo-1795962557.html

https://ria.ru/20220331/murmansk-1781055913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мурманск, норвегия, лулео, общество