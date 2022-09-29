Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео
Депутаты Мурманского горсовета приняли решение о разрыве побратимских связей с Лулео
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря. Архивное фото
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Депутаты Мурманского горсовета на заседании в четверг приняли решение о разрыве побратимских связей со шведским городом Лулео, которые длились с 1972 года.
Депутат Андрей Сысоев внес поправку, согласно которой связи предлагается разорвать по инициативе шведской стороны, которая направила в адрес депутатов письмо с аргументацией этого решения, которое связано с ситуацией на Украине. За разрыв побратимских связей проголосовали 24 мурманских депутата.
"Решение принято", - сказала ведущая заседание депутат Тамара Прямикова.
В марте депутаты приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке.
В сентябре прошлого года, возлагая цветы к памятнику "Города-побратимы города Мурманска", руководители столицы Заполярья говорили о том, что побратимские связи помогают Мурманску развиваться, а власти продолжают их укреплять и находить новые точки соприкосновения, и выражали уверенность в том, что "сотрудничество будет развиваться, несмотря ни на что".
31 марта, 13:17Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином