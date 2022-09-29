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Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео - РИА Новости, 29.09.2022
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Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео
Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео - РИА Новости, 29.09.2022
Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео
Депутаты Мурманского горсовета на заседании в четверг приняли решение о разрыве побратимских связей со шведским городом Лулео, которые длились с 1972 года. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:02
2022-09-29T11:02
в мире
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норвегия
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общество
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МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Депутаты Мурманского горсовета на заседании в четверг приняли решение о разрыве побратимских связей со шведским городом Лулео, которые длились с 1972 года.Депутат Андрей Сысоев внес поправку, согласно которой связи предлагается разорвать по инициативе шведской стороны, которая направила в адрес депутатов письмо с аргументацией этого решения, которое связано с ситуацией на Украине. За разрыв побратимских связей проголосовали 24 мурманских депутата."Решение принято", - сказала ведущая заседание депутат Тамара Прямикова.В марте депутаты приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке.В сентябре прошлого года, возлагая цветы к памятнику "Города-побратимы города Мурманска", руководители столицы Заполярья говорили о том, что побратимские связи помогают Мурманску развиваться, а власти продолжают их укреплять и находить новые точки соприкосновения, и выражали уверенность в том, что "сотрудничество будет развиваться, несмотря ни на что".Теперь у Мурманска насчитывается 9 городов-побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.
https://ria.ru/20220617/pobratimstvo-1795962557.html
https://ria.ru/20220331/murmansk-1781055913.html
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в мире, мурманск, норвегия, лулео, общество
В мире, Мурманск, Норвегия, Лулео, Общество
11:02 29.09.2022
 
Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео

Депутаты Мурманского горсовета приняли решение о разрыве побратимских связей с Лулео

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря. Архивное фото
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МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Депутаты Мурманского горсовета на заседании в четверг приняли решение о разрыве побратимских связей со шведским городом Лулео, которые длились с 1972 года.
Депутат Андрей Сысоев внес поправку, согласно которой связи предлагается разорвать по инициативе шведской стороны, которая направила в адрес депутатов письмо с аргументацией этого решения, которое связано с ситуацией на Украине. За разрыв побратимских связей проголосовали 24 мурманских депутата.
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"Решение принято", - сказала ведущая заседание депутат Тамара Прямикова.
В марте депутаты приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке.
В сентябре прошлого года, возлагая цветы к памятнику "Города-побратимы города Мурманска", руководители столицы Заполярья говорили о том, что побратимские связи помогают Мурманску развиваться, а власти продолжают их укреплять и находить новые точки соприкосновения, и выражали уверенность в том, что "сотрудничество будет развиваться, несмотря ни на что".
Теперь у Мурманска насчитывается 9 городов-побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.
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31 марта, 13:17
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