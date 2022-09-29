https://ria.ru/20220929/moskva-1820361830.html

Балицкий сообщил, что находится на карантине перед мероприятиями с Путиным

Балицкий сообщил, что находится на карантине перед мероприятиями с Путиным - РИА Новости, 29.09.2022

Балицкий сообщил, что находится на карантине перед мероприятиями с Путиным

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что находится сейчас в Москве на карантине перед запланированными на завтра мероприятиями в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:24

2022-09-29T16:24

2022-09-29T16:24

специальная военная операция на украине

политика

евгений балицкий

владимир путин

россия

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что находится сейчас в Москве на карантине перед запланированными на завтра мероприятиями в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ."Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание. Затем будут (заседания) Совета Федерации и Госдумы. И все вступит в силу. Мы наконец-то обретем свою родину вновь", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

политика, евгений балицкий, владимир путин, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях