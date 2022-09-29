https://ria.ru/20220929/moskva-1820361830.html
Балицкий сообщил, что находится на карантине перед мероприятиями с Путиным
Балицкий сообщил, что находится на карантине перед мероприятиями с Путиным - РИА Новости, 29.09.2022
Балицкий сообщил, что находится на карантине перед мероприятиями с Путиным
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что находится сейчас в Москве на карантине перед запланированными на завтра мероприятиями в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:24
2022-09-29T16:24
2022-09-29T16:24
специальная военная операция на украине
политика
евгений балицкий
владимир путин
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что находится сейчас в Москве на карантине перед запланированными на завтра мероприятиями в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ."Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание. Затем будут (заседания) Совета Федерации и Госдумы. И все вступит в силу. Мы наконец-то обретем свою родину вновь", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, евгений балицкий, владимир путин, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Политика, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
Балицкий сообщил, что находится на карантине перед мероприятиями с Путиным
Балицкий заявил, что находится на карантине в Москве перед мероприятиями с Путиным