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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/more-1820233223.html
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря - РИА Новости, 29.09.2022
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ, заявил РИА... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:11
2022-09-29T08:11
специальная военная операция на украине
владимир константинов
азовское море
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей."Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", - сказал Константинов агентству.По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся."Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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владимир константинов, азовское море, республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Азовское море, Республика Крым, Россия
08:11 29.09.2022
 
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Глава крымского парламента Константинов: Азовское море станет внутренним для России

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Морской порт Мариуполя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", - сказал Константинов агентству.
По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.
"Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ", - подчеркнул Константинов.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновАзовское мореРеспублика КрымРоссия
 
 
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