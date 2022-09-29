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Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения молодежи - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения молодежи
Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения молодежи - РИА Новости, 29.09.2022
Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения молодежи
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента обеспечить введение государственной должности председателя правления Общероссийского движения... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:50
2022-09-29T17:50
общество
владимир путин
россия
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента обеспечить введение государственной должности председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Администрации президента РФ в соответствии с частью 2 статьи 20 федерального закона от 14 июля 2022 года №261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи" обеспечить введение государственной должности Российской Федерации председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, предусмотрев в том числе организацию социально-бытового обслуживания, медицинского и иного обеспечения лица, замещающего указанную должность", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 1 октября 2022 года.
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общество, владимир путин, россия, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
Общество, Владимир Путин, Россия, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
17:50 29.09.2022
 
Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения молодежи

Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения детей и молодежи

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента обеспечить введение государственной должности председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Администрации президента РФ в соответствии с частью 2 статьи 20 федерального закона от 14 июля 2022 года №261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи" обеспечить введение государственной должности Российской Федерации председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, предусмотрев в том числе организацию социально-бытового обслуживания, медицинского и иного обеспечения лица, замещающего указанную должность", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 1 октября 2022 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
17:47
Путин поручил разместить в Москве правление движения детей и молодежи
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияОбщероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
 
 
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