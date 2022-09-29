https://ria.ru/20220929/molodezh-1820411882.html

Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения молодежи

Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения молодежи - РИА Новости, 29.09.2022

Путин поручил ввести госдолжность председателя правления движения молодежи

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента обеспечить введение государственной должности председателя правления Общероссийского движения... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:50

2022-09-29T17:50

2022-09-29T17:50

общество

владимир путин

россия

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента обеспечить введение государственной должности председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Администрации президента РФ в соответствии с частью 2 статьи 20 федерального закона от 14 июля 2022 года №261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи" обеспечить введение государственной должности Российской Федерации председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, предусмотрев в том числе организацию социально-бытового обслуживания, медицинского и иного обеспечения лица, замещающего указанную должность", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 1 октября 2022 года.

https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820409871.html

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общество, владимир путин, россия, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи