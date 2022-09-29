https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820447866.html
Путин потребовал исправлять ошибки при частичной мобилизации
Путин потребовал исправлять ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Путин потребовал исправлять ошибки при частичной мобилизации
Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять и впредь их не допускать, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-29T20:14
2022-09-29T20:14
2022-09-30T00:21
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
сергей шойгу
игорь краснов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять и впредь их не допускать, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности.По его словам, от населения поступает много вопросов по этому поводу. Глава государства отметил, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае неправомерной мобилизации и возвращать людей домой в случае ошибки. В частности, при призыве на службу надо обращать внимание на то, что есть граждане, которым полагается отсрочка."Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста", — уточнил президент.Глава государства также сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Президент призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.Путин подчеркнул, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование должно выполняться неукоснительно, отметил он.Президент уточнил, что все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу и главам регионов даны, а критерии сформулированы. Он также поручил генеральному прокурору Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20220928/vozrast-1820057537.html
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"Исправить все ошибки и не допускать их впредь" – Путин об организации частичной мобилизации
Путин обсудил с Совбезом РФ частичную мобилизацию. "Есть случаи, когда врачей с многолетним опытом назначают мотострелками. Ну зачем?". Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, "это требование должно выполняться неукоснительно". Российский президент также возмутился случаями, когда "добровольцев без повестки заворачивают обратно". Мобилизованные должны проходить всю дополнительную подготовку. Прокуратура должна незамедлительно реагировать на каждое нарушение.
2022-09-29T20:14
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владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия, сергей шойгу, игорь краснов
Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия, Сергей Шойгу, Игорь Краснов
20:14 29.09.2022 (обновлено: 00:21 30.09.2022)
Путин потребовал исправлять ошибки при частичной мобилизации
Президент Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации в России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять и впредь их не допускать, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности.
По его словам, от населения поступает много вопросов по этому поводу. Глава государства отметил, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае неправомерной мобилизации и возвращать людей домой в случае ошибки. В частности, при призыве на службу надо обращать внимание на то, что есть граждане, которым полагается отсрочка.
"Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста", — уточнил президент.
Глава государства также сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Президент призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.
Путин подчеркнул, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование должно выполняться неукоснительно, отметил он.
"Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", — сказал президент.
Президент уточнил, что все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу и главам регионов даны, а критерии сформулированы. Он также поручил генеральному прокурору Игорю Краснову
незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.
Владимир Путин
21 сентября своим указом объявил в России
частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу
уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.