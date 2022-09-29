https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820395737.html

Мобилизованные военнослужащие провели стрельбы под Калининградом

Мобилизованные военнослужащие провели стрельбы под Калининградом - РИА Новости, 29.09.2022

Мобилизованные военнослужащие провели стрельбы под Калининградом

Мобилизованные военнослужащие провели учебные стрельбы на полигоне под Калининградом, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:32

2022-09-29T17:32

2022-09-29T17:32

сергей шойгу

россия

калининград

калининградская область

т-72б3

шак-12

ак-74м

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие провели учебные стрельбы на полигоне под Калининградом, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений, укомплектованные гражданами, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, выполнили боевые стрельбы на полигоне в Калининградской области. Военнослужащими были выполнены учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника на расстояниях от 300 до 900 метров", - говорится в сообщении.Стрельба велась из всего штатного вооружения, включая автоматы АК-74М, АКС-74, АК-12, 7,62-мм пулеметы ПКПМ, а также ручные противотанковые гранатометы РПГ-7. Кроме того, стрельбы велись из пулеметов танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.В военном ведомстве отметили, что на занятиях с мобилизованными особое внимание уделялось вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820250467.html

https://ria.ru/20220929/priamure-1820228287.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, россия, калининград, калининградская область, т-72б3, шак-12, ак-74м, частичная мобилизация в россии, безопасность