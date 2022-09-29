https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820383085.html

В Кремле не видели письмо из Дагестана об отсрочке в частичной мобилизации

В Кремле не видели письмо из Дагестана об отсрочке в частичной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022

В Кремле не видели письмо из Дагестана об отсрочке в частичной мобилизации

В Кремле еще не видели обращение советника муфтия Дагестана Айны Гамзатовой к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать жителям региона отсрочку от... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:08

2022-09-29T17:08

2022-09-29T17:08

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

в мире

дмитрий песков

частичная мобилизация в россии

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле еще не видели обращение советника муфтия Дагестана Айны Гамзатовой к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать жителям региона отсрочку от частичной мобилизации и других призывов, чтобы за это время республика смогла сделать из ребят настоящих воинов."Нет. Не видели", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Советник муфтия Дагестана разместила свое письмо к президенту в Telegram-канале. По ее словам, Дагестан так же, как и Чечня, выполнил план по мобилизации. И поскольку из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, она обещает за шесть месяцев профессионально подготовить молодых ребят в учебных центрах.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, украина, в мире, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии, республика дагестан