https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820383085.html
В Кремле не видели письмо из Дагестана об отсрочке в частичной мобилизации
В Кремле не видели письмо из Дагестана об отсрочке в частичной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
В Кремле не видели письмо из Дагестана об отсрочке в частичной мобилизации
В Кремле еще не видели обращение советника муфтия Дагестана Айны Гамзатовой к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать жителям региона отсрочку от... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:08
2022-09-29T17:08
2022-09-29T17:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
в мире
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле еще не видели обращение советника муфтия Дагестана Айны Гамзатовой к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать жителям региона отсрочку от частичной мобилизации и других призывов, чтобы за это время республика смогла сделать из ребят настоящих воинов."Нет. Не видели", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Советник муфтия Дагестана разместила свое письмо к президенту в Telegram-канале. По ее словам, Дагестан так же, как и Чечня, выполнил план по мобилизации. И поскольку из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, она обещает за шесть месяцев профессионально подготовить молодых ребят в учебных центрах.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кремле не видели письмо из Дагестана об отсрочке в частичной мобилизации
В Кремле не видели письмо Путину из Дагестана об отсрочке в частичной мобилизации региона