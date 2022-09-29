https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820284424.html
Россиян, усыновивших четырех детей до 16 лет, не мобилизуют
Россиян, усыновивших четырех детей до 16 лет, не мобилизуют - РИА Новости, 29.09.2022
Россиян, усыновивших четырех детей до 16 лет, не мобилизуют
Россияне, оформившие опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет, не подлежат мобилизации, сообщает в четверг запущенный правительством портал... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:33
2022-09-29T12:33
2022-09-29T12:33
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
общество
дети
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне, оформившие опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет, не подлежат мобилизации, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, общество, дети, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Дети, Вооруженные силы РФ
Россиян, усыновивших четырех детей до 16 лет, не мобилизуют
Мужчин, оформивших опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет, не мобилизуют