https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820284424.html

Россиян, усыновивших четырех детей до 16 лет, не мобилизуют

Россиян, усыновивших четырех детей до 16 лет, не мобилизуют - РИА Новости, 29.09.2022

Россиян, усыновивших четырех детей до 16 лет, не мобилизуют

Россияне, оформившие опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет, не подлежат мобилизации, сообщает в четверг запущенный правительством портал... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:33

2022-09-29T12:33

2022-09-29T12:33

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

общество

дети

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне, оформившие опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет, не подлежат мобилизации, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, общество, дети, вооруженные силы рф