11:33 29.09.2022 (обновлено: 11:34 29.09.2022)
Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде
Сенатор Клишас: военнообязанные, выезжая за границу даже без повестки, нарушат закон
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Гражданин РФ, состоящий на воинском учёте, но не получивший повестку, нарушает закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выезжая за рубеж, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. При этом, подчеркнул он, закон "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" не запрещает таким гражданам выезжать за рубеж.
"Да, действительно, в соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку. Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку.
"Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ "О мобилизации…", но не нарушило ФЗ "О порядке выезда из РФ...", - написал Клишас в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в четверг, что, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.
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