Рейтинг@Mail.ru
Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820264029.html
Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде
Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде - РИА Новости, 29.09.2022
Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде
Гражданин РФ, состоящий на воинском учёте, но не получивший повестку, нарушает закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выезжая за рубеж, заявил... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:33
2022-09-29T11:34
специальная военная операция на украине
общество
россия
совет федерации рф
андрей клишас
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Гражданин РФ, состоящий на воинском учёте, но не получивший повестку, нарушает закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выезжая за рубеж, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. При этом, подчеркнул он, закон "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" не запрещает таким гражданам выезжать за рубеж."Да, действительно, в соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку. Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку."Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ "О мобилизации…", но не нарушило ФЗ "О порядке выезда из РФ...", - написал Клишас в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в четверг, что, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3eabce20c7917b53f6743b485645cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф, андрей клишас, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
11:33 29.09.2022 (обновлено: 11:34 29.09.2022)
 
Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде

Сенатор Клишас: военнообязанные, выезжая за границу даже без повестки, нарушат закон

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Гражданин РФ, состоящий на воинском учёте, но не получивший повестку, нарушает закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выезжая за рубеж, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. При этом, подчеркнул он, закон "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" не запрещает таким гражданам выезжать за рубеж.
"Да, действительно, в соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку. Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку.
"Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ "О мобилизации…", но не нарушило ФЗ "О порядке выезда из РФ...", - написал Клишас в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в четверг, что, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.
Автомобили и люди на дороге в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 08:00
Бегущие от своих: назад дороги нет
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала