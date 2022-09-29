https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820264029.html

Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде

Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде - РИА Новости, 29.09.2022

Военнообязанные, выезжая за границу, нарушат закон, сообщили в Совфеде

Гражданин РФ, состоящий на воинском учёте, но не получивший повестку, нарушает закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выезжая за рубеж, заявил... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:33

2022-09-29T11:33

2022-09-29T11:34

специальная военная операция на украине

общество

россия

совет федерации рф

андрей клишас

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Гражданин РФ, состоящий на воинском учёте, но не получивший повестку, нарушает закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выезжая за рубеж, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. При этом, подчеркнул он, закон "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" не запрещает таким гражданам выезжать за рубеж."Да, действительно, в соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку. Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку."Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ "О мобилизации…", но не нарушило ФЗ "О порядке выезда из РФ...", - написал Клишас в своём Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в четверг, что, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

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Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, андрей клишас, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф