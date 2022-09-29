https://ria.ru/20220929/mishustin-1820329136.html

Мишустин оценил работу правительства и ЦБ по уменьшению рисков в экономике

Мишустин оценил работу правительства и ЦБ по уменьшению рисков в экономике - РИА Новости, 29.09.2022

Мишустин оценил работу правительства и ЦБ по уменьшению рисков в экономике

Работа правительства и Центробанка нивелировала многие риски в экономике, была уменьшена финансовая и административная нагрузка на бизнес, заявил... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:55

2022-09-29T14:55

2022-09-29T15:09

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работа правительства и Центробанка нивелировала многие риски в экономике, была уменьшена финансовая и административная нагрузка на бизнес, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Россия - одна из немногих стран, которая в прошлом году успешно справилась с пандемическим кризисом и его последствиями, прежде всего, благодаря оперативно принятым мерам помощи бизнесу и людям. В текущем году появились новые вызовы, которые потребовали дополнительных решений. Совместные усилия правительства и Банка России позволили нивелировать многие риски, стабилизировать финансовую сферу, не допустить товарного дефицита, поддержать доходы жителей страны", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он добавил, что также была уменьшена финансовая, налоговая и административная нагрузка на бизнес - до конца года кабмином отменено подавляющее большинство плановых и ограничено проведение внеплановых проверок контрольными органами.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220907/putin-1815082676.html

https://ria.ru/20220812/sanktsii-1809142650.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, правительство рф