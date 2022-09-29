14:55 29.09.2022 (обновлено: 15:09 29.09.2022)
Мишустин оценил работу правительства и ЦБ по уменьшению рисков в экономике
Мишустин: работа правительства и Центробанка нивелировала многие риски в экономике
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работа правительства и Центробанка нивелировала многие риски в экономике, была уменьшена финансовая и административная нагрузка на бизнес, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия - одна из немногих стран, которая в прошлом году успешно справилась с пандемическим кризисом и его последствиями, прежде всего, благодаря оперативно принятым мерам помощи бизнесу и людям. В текущем году появились новые вызовы, которые потребовали дополнительных решений. Совместные усилия правительства и Банка России позволили нивелировать многие риски, стабилизировать финансовую сферу, не допустить товарного дефицита, поддержать доходы жителей страны", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он добавил, что также была уменьшена финансовая, налоговая и административная нагрузка на бизнес - до конца года кабмином отменено подавляющее большинство плановых и ограничено проведение внеплановых проверок контрольными органами.
"Реализация этих мер способствует дальнейшей адаптации экономики к текущим реалиям, трансформации логистических, товарных цепочек", - подчеркнул Мишустин.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.