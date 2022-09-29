https://ria.ru/20220929/mir-1820269282.html

Турецкий банк Ziraat прекратил использование системы "Мир"

Турецкий банк Ziraat прекратил использование системы "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022

Турецкий банк Ziraat прекратил использование системы "Мир"

Крупнейший в Турции Ziraat Bank прекратил обслуживать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости представитель банка. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:44

2022-09-29T11:44

2022-09-29T12:50

туризм

санкции в отношении россии

в мире

турция

новости - туризм

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АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Крупнейший в Турции Ziraat Bank прекратил обслуживать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости представитель банка."Нет (финансовые операции с системой "Мир". — Прим. ред.), не осуществляются", — сказал собеседник агентства.При этом еще в среду в Ziraat Bank сообщали РИА Новости, что не получали от турецкого регулятора никаких уведомлений об остановке операций с российскими картами.Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank в середине сентября подтвердили агентству, что прекратили обслуживать карты "Мир" из-за санкций США и Великобритании против России.В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника написало, что государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank также решили прекратить использование российской платежной системы.О том, что Вашингтон готов вводить вторичные санкции за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и системы "Мир" за пределами России, Минфин США сообщил в середине сентября.Как пояснил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле считают вынужденным решение турецких госбанков отказаться от российской платежной системы "Мир" в связи с беспрецедентным давлением Запада.С начала минувшей недели некоторые операции с картами "Мир" остановили также Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV.

https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820259380.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкции в отношении россии, в мире, турция, новости - туризм