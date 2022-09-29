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Турецкий банк Ziraat прекратил использование системы "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
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Турецкий банк Ziraat прекратил использование системы "Мир"
Турецкий банк Ziraat прекратил использование системы "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022
Турецкий банк Ziraat прекратил использование системы "Мир"
Крупнейший в Турции Ziraat Bank прекратил обслуживать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости представитель банка. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:44
2022-09-29T12:50
туризм
санкции в отношении россии
в мире
турция
новости - туризм
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АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Крупнейший в Турции Ziraat Bank прекратил обслуживать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости представитель банка."Нет (финансовые операции с системой "Мир". — Прим. ред.), не осуществляются", — сказал собеседник агентства.При этом еще в среду в Ziraat Bank сообщали РИА Новости, что не получали от турецкого регулятора никаких уведомлений об остановке операций с российскими картами.Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank в середине сентября подтвердили агентству, что прекратили обслуживать карты "Мир" из-за санкций США и Великобритании против России.В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника написало, что государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank также решили прекратить использование российской платежной системы.О том, что Вашингтон готов вводить вторичные санкции за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и системы "Мир" за пределами России, Минфин США сообщил в середине сентября.Как пояснил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле считают вынужденным решение турецких госбанков отказаться от российской платежной системы "Мир" в связи с беспрецедентным давлением Запада.С начала минувшей недели некоторые операции с картами "Мир" остановили также Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV.
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санкции в отношении россии, в мире, турция, новости - туризм
Туризм, Санкции в отношении России, В мире, Турция, Новости - Туризм
11:44 29.09.2022 (обновлено: 12:50 29.09.2022)
 
Турецкий банк Ziraat прекратил использование системы "Мир"

Крупнейший турецкий банк Ziraat прекратил использование платежной системы "Мир"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "Сбербанк" у банкомата
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Карта "Мир" от банка "Сбербанк" у банкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Крупнейший в Турции Ziraat Bank прекратил обслуживать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости представитель банка.
"Нет (финансовые операции с системой "Мир". — Прим. ред.), не осуществляются", — сказал собеседник агентства.
При этом еще в среду в Ziraat Bank сообщали РИА Новости, что не получали от турецкого регулятора никаких уведомлений об остановке операций с российскими картами.
Частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank в середине сентября подтвердили агентству, что прекратили обслуживать карты "Мир" из-за санкций США и Великобритании против России.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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В Турции разрабатывают альтернативу системе "Мир", сообщили СМИ
В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника написало, что государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank также решили прекратить использование российской платежной системы.
О том, что Вашингтон готов вводить вторичные санкции за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт и системы "Мир" за пределами России, Минфин США сообщил в середине сентября.
Как пояснил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле считают вынужденным решение турецких госбанков отказаться от российской платежной системы "Мир" в связи с беспрецедентным давлением Запада.
С начала минувшей недели некоторые операции с картами "Мир" остановили также Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV.
Карта Мир банка Тинькофф в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир"
 
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