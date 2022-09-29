https://ria.ru/20220929/minenergo-1820225923.html
Минэнерго рассчитывает на возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1"
Минэнерго рассчитывает на возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1" - РИА Новости, 29.09.2022
Минэнерго рассчитывает на возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1"
Минэнерго России рассчитывает на скорейшее возобновление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1", имеет варианты по его запуску, сообщил директор... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:05
2022-09-29T06:05
2022-09-29T09:39
экономика
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает на скорейшее возобновление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1", имеет варианты по его запуску, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко сообщил в среду о полной приостановке добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1".Рубцов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина", нет ли в связи с этим угрозы консервации скважин, заявил об отсутствии такого варианта. "Мы рассчитываем, что действия, которые предпринимаются, приведут к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту", - сказал он.Минэнерго, по его словам, занимается этим вопросом совместно с компаниями. "Как вы знаете, сейчас газ обеспечен за счет "Сахалина-2", также будет газ "Газпрома". Есть понимание, какие есть варианты по запуску этого проекта", - добавил Рубцов.Оператором "Сахалина-1" остается дочерняя компания ExxonMobil, владеющая 30%-й долей в проекте. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле ввела режим форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Минэнерго рассчитывает, что добычу удастся восстановить до конца 2022 года, несмотря на позицию ExxonMobil. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
https://ria.ru/20220928/zapasy-1820204488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
06:05 29.09.2022 (обновлено: 09:39 29.09.2022)
Минэнерго рассчитывает на возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1"
Минэнерго рассчитывает на скорейшее возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает на скорейшее возобновление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1", имеет варианты по его запуску, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.
Сахалинский
губернатор Валерий Лимаренко
сообщил в среду о полной приостановке добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1".
Рубцов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина", нет ли в связи с этим угрозы консервации скважин, заявил об отсутствии такого варианта. "Мы рассчитываем, что действия, которые предпринимаются, приведут к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту", - сказал он.
Минэнерго, по его словам, занимается этим вопросом совместно с компаниями. "Как вы знаете, сейчас газ обеспечен за счет "Сахалина-2", также будет газ "Газпрома
". Есть понимание, какие есть варианты по запуску этого проекта", - добавил Рубцов.
Оператором "Сахалина-1" остается дочерняя компания ExxonMobil, владеющая 30%-й долей в проекте. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле ввела режим форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена.
Минэнерго рассчитывает, что добычу удастся восстановить до конца 2022 года, несмотря на позицию ExxonMobil. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть
" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).