https://ria.ru/20220929/minenergo-1820225923.html

Минэнерго рассчитывает на возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1"

Минэнерго рассчитывает на возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1" - РИА Новости, 29.09.2022

Минэнерго рассчитывает на возобновление добычи нефти и газа на "Сахалине-1"

Минэнерго России рассчитывает на скорейшее возобновление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1", имеет варианты по его запуску, сообщил директор... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:05

2022-09-29T06:05

2022-09-29T09:39

экономика

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает на скорейшее возобновление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1", имеет варианты по его запуску, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко сообщил в среду о полной приостановке добычи нефти и газа на проекте "Сахалин-1".Рубцов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина", нет ли в связи с этим угрозы консервации скважин, заявил об отсутствии такого варианта. "Мы рассчитываем, что действия, которые предпринимаются, приведут к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту", - сказал он.Минэнерго, по его словам, занимается этим вопросом совместно с компаниями. "Как вы знаете, сейчас газ обеспечен за счет "Сахалина-2", также будет газ "Газпрома". Есть понимание, какие есть варианты по запуску этого проекта", - добавил Рубцов.Оператором "Сахалина-1" остается дочерняя компания ExxonMobil, владеющая 30%-й долей в проекте. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле ввела режим форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Минэнерго рассчитывает, что добычу удастся восстановить до конца 2022 года, несмотря на позицию ExxonMobil. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20220928/zapasy-1820204488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия