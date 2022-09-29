https://ria.ru/20220929/mid-1820335354.html

МИД отверг заявления о причастности России к ЧП на "Северных потоках"

МИД отверг заявления о причастности России к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

МИД отверг заявления о причастности России к ЧП на "Северных потоках"

Российская сторона отвергает причастность к ЧП на "Северных потоках", Москва, несмотря на санкции, никогда не говорила о том, что не хочет поставлять... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:11

2022-09-29T15:11

2022-09-29T15:27

россия

евросоюз

северный поток

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская сторона отвергает причастность к ЧП на "Северных потоках", Москва, несмотря на санкции, никогда не говорила о том, что не хочет поставлять энергоресурсы в Европе. Такое мнение в ходе брифинга высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."А можно задать вопрос, а когда именно Россия захотела прекратить поставки энергоресурсов в Европу?.. Когда мы решили больше не хотеть поставлять энергоресурсы нашим западным, так называемым, партнерам?", - задалась вопросом она, комментируя звучащим со стороны западных политиков высказываниям о том, что Россия стоит за аварией на "Северных потоках", так как не хочет больше поставлять газ."Вес эти десятилетия, невзирая ни на что, ни на холодную войну, ни на горячие всплески ненависти в отношении нас, несмотря на санкционное давление, несмотря на гибридную войну и всяческие другие гадости и пакости, которые в адрес нашей страны летели, никогда никто ни на одном уровне не заикнулся о том, что мы не будем поставлять наши энергоресурсы европейским гражданам, такого не было никогда", - добавила она."Мы всегда оставались надежным поставщиком энергоресурсов для Европы", - сказала Захарова.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

https://ria.ru/20220929/perezapusk-1820310598.html

https://ria.ru/20220929/potok-1820309621.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, северный поток, авария на "северных потоках"