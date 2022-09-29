Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста
Во Львове улицу Короленко переименовали в честь националиста Бобанича
© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Львовского горсовета проголосовали за переименование еще восьми улиц в городе, в частности, улицу имени русского писателя Владимира Короленко назвали в честь националиста Тараса Бобанича, сообщил заммэра Андрей Москаленко.
"На заседании Львовского городского совета в четверг, 29 сентября, депутаты проголосовали за переименование еще восьми улиц, преимущественно в центре города. К примеру, улица Владимира Короленко, где расположен кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата, переименована в честь погибшего руководителя "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в РФ – ред.) Львовщины Тараса Бобанича с позывным "Хаммер" , - приводит слова Москаленко издание Zaxid.net. По его словам, в основном переименовали центральные улицы города. Новое название, к примеру, получила улица имени российского композитора Петра Чайковского, ее назвали в честь украинского композитора Мирослава Скорика.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Запрещенная в России экстремистская организация