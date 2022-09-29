https://ria.ru/20220929/lvov-1820413682.html

Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста

Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста - РИА Новости, 29.09.2022

Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста

Депутаты Львовского горсовета проголосовали за переименование еще восьми улиц в городе, в частности, улицу имени русского писателя Владимира Короленко назвали в РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:57

2022-09-29T17:57

2022-09-29T17:57

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Львовского горсовета проголосовали за переименование еще восьми улиц в городе, в частности, улицу имени русского писателя Владимира Короленко назвали в честь националиста Тараса Бобанича, сообщил заммэра Андрей Москаленко."На заседании Львовского городского совета в четверг, 29 сентября, депутаты проголосовали за переименование еще восьми улиц, преимущественно в центре города. К примеру, улица Владимира Короленко, где расположен кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата, переименована в честь погибшего руководителя "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в РФ – ред.) Львовщины Тараса Бобанича с позывным "Хаммер" , - приводит слова Москаленко издание Zaxid.net. По его словам, в основном переименовали центральные улицы города. Новое название, к примеру, получила улица имени российского композитора Петра Чайковского, ее назвали в честь украинского композитора Мирослава Скорика.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220921/dnepropetrovsk-1818377692.html

https://ria.ru/20220912/kiev-1816299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, львов, львовский городской совет, ситуация в днр и лнр