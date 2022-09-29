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Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/lvov-1820413682.html
Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста
Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста - РИА Новости, 29.09.2022
Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста
Депутаты Львовского горсовета проголосовали за переименование еще восьми улиц в городе, в частности, улицу имени русского писателя Владимира Короленко назвали в РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:57
2022-09-29T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
львов
львовский городской совет
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Львовского горсовета проголосовали за переименование еще восьми улиц в городе, в частности, улицу имени русского писателя Владимира Короленко назвали в честь националиста Тараса Бобанича, сообщил заммэра Андрей Москаленко."На заседании Львовского городского совета в четверг, 29 сентября, депутаты проголосовали за переименование еще восьми улиц, преимущественно в центре города. К примеру, улица Владимира Короленко, где расположен кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата, переименована в честь погибшего руководителя "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в РФ – ред.) Львовщины Тараса Бобанича с позывным "Хаммер" , - приводит слова Москаленко издание Zaxid.net. По его словам, в основном переименовали центральные улицы города. Новое название, к примеру, получила улица имени российского композитора Петра Чайковского, ее назвали в честь украинского композитора Мирослава Скорика.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220921/dnepropetrovsk-1818377692.html
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в мире, россия, украина, львов, львовский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Львов, Львовский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:57 29.09.2022
 
Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного националиста

Во Львове улицу Короленко переименовали в честь националиста Бобанича

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Львовского горсовета проголосовали за переименование еще восьми улиц в городе, в частности, улицу имени русского писателя Владимира Короленко назвали в честь националиста Тараса Бобанича, сообщил заммэра Андрей Москаленко.
"На заседании Львовского городского совета в четверг, 29 сентября, депутаты проголосовали за переименование еще восьми улиц, преимущественно в центре города. К примеру, улица Владимира Короленко, где расположен кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата, переименована в честь погибшего руководителя "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в РФ – ред.) Львовщины Тараса Бобанича с позывным "Хаммер" , - приводит слова Москаленко издание Zaxid.net. По его словам, в основном переименовали центральные улицы города. Новое название, к примеру, получила улица имени российского композитора Петра Чайковского, ее назвали в честь украинского композитора Мирослава Скорика.
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 12:26Специальная военная операция на Украине
Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 17:50Специальная военная операция на Украине
В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛьвовЛьвовский городской советСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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