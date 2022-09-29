https://ria.ru/20220929/lukashenko-1820319586.html

ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию

ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию - РИА Новости, 29.09.2022

ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию

ЕС решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, считает это нарушением международного права, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:17

2022-09-29T14:17

2022-09-29T14:17

в мире

александр лукашенко

аслан бжания

грузия

белоруссия

абхазия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. ЕС решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, считает это нарушением международного права, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил президента Белоруссии в нарушении государственной границы. Ведомством было заявлено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права"."Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права", - сказал Стано.Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Белоруссия не признавала суверенитет Абхазии. Пресс-служба Лукашенко, сообщая о прошедшей в среду его встрече с Бжанией в Пицунде, назвала поездку белорусского лидера "посещением исторических мест северо-восточного побережья Черного моря и абхазской земли".

https://ria.ru/20220928/gruziya-1820138554.html

https://ria.ru/20220928/lukashenko-1820092859.html

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абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, аслан бжания, грузия, белоруссия, абхазия, евросоюз