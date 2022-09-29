ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию
В ЕС визит главы Белоруссии Лукашенко в Абхазию назвали нарушением международного права
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. ЕС решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, считает это нарушением международного права, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил президента Белоруссии в нарушении государственной границы. Ведомством было заявлено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
"Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права", - сказал Стано.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Белоруссия не признавала суверенитет Абхазии. Пресс-служба Лукашенко, сообщая о прошедшей в среду его встрече с Бжанией в Пицунде, назвала поездку белорусского лидера "посещением исторических мест северо-восточного побережья Черного моря и абхазской земли".