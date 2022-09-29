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ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию - РИА Новости, 29.09.2022
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ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию
ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию - РИА Новости, 29.09.2022
ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию
ЕС решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, считает это нарушением международного права, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:17
2022-09-29T14:17
в мире
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аслан бжания
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белоруссия
абхазия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. ЕС решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, считает это нарушением международного права, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил президента Белоруссии в нарушении государственной границы. Ведомством было заявлено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права"."Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права", - сказал Стано.Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Белоруссия не признавала суверенитет Абхазии. Пресс-служба Лукашенко, сообщая о прошедшей в среду его встрече с Бжанией в Пицунде, назвала поездку белорусского лидера "посещением исторических мест северо-восточного побережья Черного моря и абхазской земли".
https://ria.ru/20220928/gruziya-1820138554.html
https://ria.ru/20220928/lukashenko-1820092859.html
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в мире, александр лукашенко, аслан бжания, грузия, белоруссия, абхазия, евросоюз
В мире, Александр Лукашенко, Аслан Бжания, Грузия, Белоруссия, Абхазия, Евросоюз
14:17 29.09.2022
 
ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию

В ЕС визит главы Белоруссии Лукашенко в Абхазию назвали нарушением международного права

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. ЕС решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, считает это нарушением международного права, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил президента Белоруссии в нарушении государственной границы. Ведомством было заявлено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
МИД Грузии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 17:17
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию
"Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права", - сказал Стано.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Белоруссия не признавала суверенитет Абхазии. Пресс-служба Лукашенко, сообщая о прошедшей в среду его встрече с Бжанией в Пицунде, назвала поездку белорусского лидера "посещением исторических мест северо-восточного побережья Черного моря и абхазской земли".
Президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. 28 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 15:36
Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом
 
В миреАлександр ЛукашенкоАслан БжанияГрузияБелоруссияАбхазияЕвросоюз
 
 
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