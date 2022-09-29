https://ria.ru/20220929/livan-1820287306.html

Ливанский парламент не смог выбрать президента с первой попытки

Ливанский парламент не смог выбрать президента с первой попытки - РИА Новости, 29.09.2022

Ливанский парламент не смог выбрать президента с первой попытки

Депутаты ливанского парламента не смогли выбрать президента с первой попытки в четверг ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал требуемые две трети... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:46

2022-09-29T12:46

2022-09-29T12:46

в мире

ливан

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КАИР, 29 сен – РИА Новости. Депутаты ливанского парламента не смогли выбрать президента с первой попытки в четверг ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал требуемые две трети голосов, следует из трансляции заседания.Согласно конституции Ливана, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае второго тура необходимо получить 50% плюс один голос.На заседании в четверг спикер парламента Набих Берри объявил, что 63 депутата подали "белые (пустые) листки" в ходе голосования. 36 голосов депутатов получил независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад, 11 были отданы в пользу видного представителя ливанской диаспоры во Франции Салима Аде.Второй тур выборов не состоялся из-за отсутствия кворума после того, как несколько депутатов покинули заседание. Теперь спикер парламента должен назначить новое заседание, чтобы вновь попытаться выбрать президента.31 октября завершается шестилетний срок пребывания нынешнего президента 88-летнего Мишеля Ауна у власти. Аун стал президентом лишь после двух с половиной лет и более 45 заседаний парламента – страна оказалась в затяжном кризисе из-за постоянных политических разногласий, кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов. Сколько попыток понадобится парламенту в этот раз – эксперты затрудняются сказать.При Ауне Ливан испытал не один кризис, начиная от протестов в 2019 году и крушения валюты до взрыва в порту Бейрута и чехарды с формированием правительства. На данный момент в стране действует переходный кабмин, а формирование нового кабмина затягивается уже не первый месяц ввиду разногласий между Ауном и и. о. премьера Наджибом Микати.По действующей почти 80 лет договоренности, президентом государства и командующим армии Ливана должен быть христианин-маронит.Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20220905/knaysl-1814433352.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ливан