https://ria.ru/20220929/livan-1820287306.html
Ливанский парламент не смог выбрать президента с первой попытки
Ливанский парламент не смог выбрать президента с первой попытки - РИА Новости, 29.09.2022
Ливанский парламент не смог выбрать президента с первой попытки
Депутаты ливанского парламента не смогли выбрать президента с первой попытки в четверг ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал требуемые две трети... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:46
2022-09-29T12:46
2022-09-29T12:46
в мире
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
КАИР, 29 сен – РИА Новости. Депутаты ливанского парламента не смогли выбрать президента с первой попытки в четверг ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал требуемые две трети голосов, следует из трансляции заседания.Согласно конституции Ливана, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае второго тура необходимо получить 50% плюс один голос.На заседании в четверг спикер парламента Набих Берри объявил, что 63 депутата подали "белые (пустые) листки" в ходе голосования. 36 голосов депутатов получил независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад, 11 были отданы в пользу видного представителя ливанской диаспоры во Франции Салима Аде.Второй тур выборов не состоялся из-за отсутствия кворума после того, как несколько депутатов покинули заседание. Теперь спикер парламента должен назначить новое заседание, чтобы вновь попытаться выбрать президента.31 октября завершается шестилетний срок пребывания нынешнего президента 88-летнего Мишеля Ауна у власти. Аун стал президентом лишь после двух с половиной лет и более 45 заседаний парламента – страна оказалась в затяжном кризисе из-за постоянных политических разногласий, кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов. Сколько попыток понадобится парламенту в этот раз – эксперты затрудняются сказать.При Ауне Ливан испытал не один кризис, начиная от протестов в 2019 году и крушения валюты до взрыва в порту Бейрута и чехарды с формированием правительства. На данный момент в стране действует переходный кабмин, а формирование нового кабмина затягивается уже не первый месяц ввиду разногласий между Ауном и и. о. премьера Наджибом Микати.По действующей почти 80 лет договоренности, президентом государства и командующим армии Ливана должен быть христианин-маронит.Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20220905/knaysl-1814433352.html
https://ria.ru/20220829/putin-1812821699.html
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан
Ливанский парламент не смог выбрать президента с первой попытки
Ни один из кандидатов в президенты Ливана не набрал требуемые две трети голосов парламента
КАИР, 29 сен – РИА Новости. Депутаты ливанского парламента не смогли выбрать президента с первой попытки в четверг ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал требуемые две трети голосов, следует из трансляции заседания.
Согласно конституции Ливана
, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае второго тура необходимо получить 50% плюс один голос.
На заседании в четверг спикер парламента Набих Берри
объявил, что 63 депутата подали "белые (пустые) листки" в ходе голосования. 36 голосов депутатов получил независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад, 11 были отданы в пользу видного представителя ливанской диаспоры во Франции
Салима Аде.
Второй тур выборов не состоялся из-за отсутствия кворума после того, как несколько депутатов покинули заседание. Теперь спикер парламента должен назначить новое заседание, чтобы вновь попытаться выбрать президента.
31 октября завершается шестилетний срок пребывания нынешнего президента 88-летнего Мишеля Ауна
у власти. Аун стал президентом лишь после двух с половиной лет и более 45 заседаний парламента – страна оказалась в затяжном кризисе из-за постоянных политических разногласий, кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов. Сколько попыток понадобится парламенту в этот раз – эксперты затрудняются сказать.
При Ауне Ливан испытал не один кризис, начиная от протестов в 2019 году и крушения валюты до взрыва в порту Бейрута
и чехарды с формированием правительства. На данный момент в стране действует переходный кабмин, а формирование нового кабмина затягивается уже не первый месяц ввиду разногласий между Ауном и и. о. премьера Наджибом Микати
.
По действующей почти 80 лет договоренности, президентом государства и командующим армии Ливана должен быть христианин-маронит.
Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.