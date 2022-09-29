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Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны - РИА Новости, 29.09.2022
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Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны
Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны - РИА Новости, 29.09.2022
Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису прекратить пиариться и вместо призывов к насилию в других... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:00
2022-09-29T17:00
мария захарова
литва
россия
в мире
габриэлюс ландсбергис
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид литвы
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису прекратить пиариться и вместо призывов к насилию в других государствах заняться проблемами в собственной стране. Ранее Ландсбергис опубликовал в Twitter "способы борьбы с властью", включающие протесты, дезертирство и даже мятежи."Если для подобных людей такие русофобские выпады, которые находятся вне закона, остаются единственным шансом для поднятия собственного рейтинга и отвлечения населения Литвы от насущных проблем, то мне жалко таких людей", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она также сказала, что мнение Ландсбергиса никого не интересует, ему стоит разбираться с проблемами своей страны. "У них огромное количество проблем. Это я в принципе говорю о Западе и про Литву, ее политическую систему, которая уже давно похожа на худшие тоталитарные практики Советского Союза, от которых она сбежала, и вообще худшие тоталитарные практики в мире. Вот с этими проблемами Ландсбергису и нужно разбираться, а мы сами решим, как нам жить в нашей стране. Его мнение никого не интересует, вот в чем проблема. Они не могут с этим смириться", - отметила Захарова."За публичные призывы к насилию в отношении избранной власти, законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность - это на всякий случай для тех, кто подзабыл", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220902/litva-1814032094.html
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мария захарова, литва, россия, в мире, габриэлюс ландсбергис, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид литвы
Мария Захарова, Литва, Россия, В мире, Габриэлюс Ландсбергис, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Литвы
17:00 29.09.2022
 
Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны

Захарова призвала Ландсбергиса заняться Литвой вместо призывов к насилию в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису прекратить пиариться и вместо призывов к насилию в других государствах заняться проблемами в собственной стране. Ранее Ландсбергис опубликовал в Twitter "способы борьбы с властью", включающие протесты, дезертирство и даже мятежи.
"Если для подобных людей такие русофобские выпады, которые находятся вне закона, остаются единственным шансом для поднятия собственного рейтинга и отвлечения населения Литвы от насущных проблем, то мне жалко таких людей", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она также сказала, что мнение Ландсбергиса никого не интересует, ему стоит разбираться с проблемами своей страны. "У них огромное количество проблем. Это я в принципе говорю о Западе и про Литву, ее политическую систему, которая уже давно похожа на худшие тоталитарные практики Советского Союза, от которых она сбежала, и вообще худшие тоталитарные практики в мире. Вот с этими проблемами Ландсбергису и нужно разбираться, а мы сами решим, как нам жить в нашей стране. Его мнение никого не интересует, вот в чем проблема. Они не могут с этим смириться", - отметила Захарова.
"За публичные призывы к насилию в отношении избранной власти, законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность - это на всякий случай для тех, кто подзабыл", - заключила Захарова.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Мария ЗахароваЛитваРоссияВ миреГабриэлюс ЛандсбергисМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Литвы
 
 
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