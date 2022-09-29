https://ria.ru/20220929/litva-1820378397.html

Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны

Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны - РИА Новости, 29.09.2022

Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису прекратить пиариться и вместо призывов к насилию в других... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:00

2022-09-29T17:00

2022-09-29T17:00

мария захарова

литва

россия

в мире

габриэлюс ландсбергис

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид литвы

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису прекратить пиариться и вместо призывов к насилию в других государствах заняться проблемами в собственной стране. Ранее Ландсбергис опубликовал в Twitter "способы борьбы с властью", включающие протесты, дезертирство и даже мятежи."Если для подобных людей такие русофобские выпады, которые находятся вне закона, остаются единственным шансом для поднятия собственного рейтинга и отвлечения населения Литвы от насущных проблем, то мне жалко таких людей", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она также сказала, что мнение Ландсбергиса никого не интересует, ему стоит разбираться с проблемами своей страны. "У них огромное количество проблем. Это я в принципе говорю о Западе и про Литву, ее политическую систему, которая уже давно похожа на худшие тоталитарные практики Советского Союза, от которых она сбежала, и вообще худшие тоталитарные практики в мире. Вот с этими проблемами Ландсбергису и нужно разбираться, а мы сами решим, как нам жить в нашей стране. Его мнение никого не интересует, вот в чем проблема. Они не могут с этим смириться", - отметила Захарова."За публичные призывы к насилию в отношении избранной власти, законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность - это на всякий случай для тех, кто подзабыл", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220902/litva-1814032094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мария захарова, литва, россия, в мире, габриэлюс ландсбергис, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид литвы