https://ria.ru/20220929/leto-1820316567.html
Москвичам пообещали "старое" бабье лето
Москвичам пообещали "старое" бабье лето - РИА Новости, 29.09.2022
Москвичам пообещали "старое" бабье лето
Природа может подарить во второй пентаде октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:07
2022-09-29T14:07
2022-09-29T14:07
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Природа может подарить во второй пентаде октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены – на фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре", - сказал Тишковец.Он отметил, что по ночам будет по-октябрьски холодно и туманно, от 0 до плюс 5 градусов, а днем, в условиях солнечной, сухой и штилевой погоды, воздух сумеет прогреться до плюс 10 - плюс 15. "Настоящая золотая осень", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Москвичам пообещали "старое" бабье лето
Синоптик Тишковец пообещал москвичам "старое" бабье лето с 5 по 10 октября
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Природа может подарить во второй пентаде октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены – на фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре", - сказал Тишковец.
Он отметил, что по ночам будет по-октябрьски холодно и туманно, от 0 до плюс 5 градусов, а днем, в условиях солнечной, сухой и штилевой погоды, воздух сумеет прогреться до плюс 10 - плюс 15. "Настоящая золотая осень", - заключил метеоролог.