https://ria.ru/20220929/leto-1820316567.html

Москвичам пообещали "старое" бабье лето

Москвичам пообещали "старое" бабье лето - РИА Новости, 29.09.2022

Москвичам пообещали "старое" бабье лето

Природа может подарить во второй пентаде октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:07

2022-09-29T14:07

2022-09-29T14:07

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Природа может подарить во второй пентаде октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены – на фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре", - сказал Тишковец.Он отметил, что по ночам будет по-октябрьски холодно и туманно, от 0 до плюс 5 градусов, а днем, в условиях солнечной, сухой и штилевой погоды, воздух сумеет прогреться до плюс 10 - плюс 15. "Настоящая золотая осень", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва