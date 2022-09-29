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Москвичам пообещали "старое" бабье лето - РИА Новости, 29.09.2022
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Москвичам пообещали "старое" бабье лето
Москвичам пообещали "старое" бабье лето - РИА Новости, 29.09.2022
Москвичам пообещали "старое" бабье лето
Природа может подарить во второй пентаде октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:07
2022-09-29T14:07
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Природа может подарить во второй пентаде октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены – на фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре", - сказал Тишковец.Он отметил, что по ночам будет по-октябрьски холодно и туманно, от 0 до плюс 5 градусов, а днем, в условиях солнечной, сухой и штилевой погоды, воздух сумеет прогреться до плюс 10 - плюс 15. "Настоящая золотая осень", - заключил метеоролог.
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
14:07 29.09.2022
 
Москвичам пообещали "старое" бабье лето

Синоптик Тишковец пообещал москвичам "старое" бабье лето с 5 по 10 октября

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке "Коломенское" в Москве
Люди гуляют в парке Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Люди гуляют в парке "Коломенское" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Природа может подарить во второй пентаде октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены – на фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре", - сказал Тишковец.
Он отметил, что по ночам будет по-октябрьски холодно и туманно, от 0 до плюс 5 градусов, а днем, в условиях солнечной, сухой и штилевой погоды, воздух сумеет прогреться до плюс 10 - плюс 15. "Настоящая золотая осень", - заключил метеоролог.
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 17:13
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений
 
ПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
 
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