https://ria.ru/20220929/les-1820596354.html

Рекреационный центр "Семейный отдых" появится на окраине Битцевского леса

Рекреационный центр "Семейный отдых" появится на окраине Битцевского леса - РИА Новости, 30.09.2022

Рекреационный центр "Семейный отдых" появится на окраине Битцевского леса

Локальный рекреационный центр "Семейный отдых" появится на окраине Битцевского леса в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-29T14:00

2022-09-29T14:00

2022-09-30T14:52

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Локальный рекреационный центр "Семейный отдых" появится на окраине Битцевского леса в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Локальный рекреационный центр "Семейный отдых" появится на окраине Битцевского леса. Участок на границе зеленой территории в районе Ясенево расположен в рекреационной и прогулочной зонах, где разрешено обустройство площадок для спокойного и активного отдыха и игр с детьми. Сделаем их на существующих открытых пространствах", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в рамках работ по реабилитации территории парка "Битцевский лес" городские службы привели в порядок сеть прогулочных маршрутов, в ближайшее время вдоль них обустроят места для отдыха и спортивные зоны: площадку для занятий йогой на открытом воздухе, площадки для игры в бадминтон, панна-футбол и волейбол, комбинированную зону для стритбола. Рядом разместят амфитеатр, столы для игры в пинг-понг, батуты и перголу с подвесными качелями, сделают площадку с боксерскими грушами и четыре площадки с перголами, под которыми установят тренажеры для развития различных групп мышц с возможностью регулировки уровня нагрузки. Установят небольшие скалодромы: их стены будут имитировать горные склоны с разным уровнем наклона, обустроят места для отдыха с перголами: под одной из них поставят лежаки, а под другой подвесят гамаки. В детской игровой зоне появятся большой канатный комплекс с сетками и спортивно-лазательный комплекс с элементами скалодрома, полоса препятствий, качели на пружинах и балансир, песочная ферма с игровым оборудованием в виде ковшей экскаваторов.Сообщается, что освещать территорию будут фонари с направленным световым потоком, которые не помешают обитателям леса. Будущий рекреационный центр "Семейный отдых" снизит антропогенную нагрузку на центральную часть леса.

https://realty.ria.ru/20220928/remont-1819874491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ясенево, городское хозяйство москвы