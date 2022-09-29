https://ria.ru/20220929/lepestok-1820415992.html

В Донецке два мирных жителя подорвались на мине "Лепесток"

В Донецке два мирных жителя подорвались на мине "Лепесток" - РИА Новости, 29.09.2022

В Донецке два мирных жителя подорвались на мине "Лепесток"

Два мирных жителя, пожилые мужчина и женщина пострадали при подрыве противопехотных мин "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:03

2022-09-29T18:03

2022-09-29T18:03

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

кировский район

украина

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Два мирных жителя, пожилые мужчина и женщина пострадали при подрыве противопехотных мин "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации в Кировском районе в домах частного сектора по улице Гарина на запрещенных противопехотных минах "Лепесток" подорвались два человека – мужчина 1932 года рождения и женщина 1935 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, украина, оон, в мире