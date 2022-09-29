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В Донецке два мирных жителя подорвались на мине "Лепесток"
В Донецке два мирных жителя подорвались на мине "Лепесток" - РИА Новости, 29.09.2022
В Донецке два мирных жителя подорвались на мине "Лепесток"
Два мирных жителя, пожилые мужчина и женщина пострадали при подрыве противопехотных мин "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:03
2022-09-29T18:03
2022-09-29T18:03
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Два мирных жителя, пожилые мужчина и женщина пострадали при подрыве противопехотных мин "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации в Кировском районе в домах частного сектора по улице Гарина на запрещенных противопехотных минах "Лепесток" подорвались два человека – мужчина 1932 года рождения и женщина 1935 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, украина, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Кировский район, Украина, ООН, В мире
В Донецке два мирных жителя подорвались на мине "Лепесток"
Мэр Кулемзин: два мирных жителя Донецка пострадали при срабатывании мины "Лепесток"