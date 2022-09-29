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Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Херсонской области
Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022
Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Херсонской области
Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:32
2022-09-29T16:32
2022-09-29T17:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
в мире
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ХЕРСОН, 29 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, но остальные самодельные взрывные устройства (СВУ) российские силовики обезвредили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Херсонской области."Около 10:30 поступила информация о подрыве опоры ЛЭП в районе населенного пункта Сокологорное на границе Херсонской и Запорожской областей. После выезда на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии установили, что заминированы две опоры ЛЭП. Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах", — сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время ЛЭП функционирует, безопасности граждан и окружающей инфраструктуре ничто не угрожает. Также он сообщил, что экстренные службы планируют отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, В мире
16:32 29.09.2022 (обновлено: 17:01 29.09.2022)
Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Херсонской области
Диверсанты подорвали опору ЛЭП на границе Херсонской и Запорожской областей
ХЕРСОН, 29 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, но остальные самодельные взрывные устройства (СВУ) российские силовики обезвредили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Херсонской области.
"Около 10:30 поступила информация о подрыве опоры ЛЭП в районе населенного пункта Сокологорное на границе Херсонской
и Запорожской областей. После выезда на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии установили, что заминированы две опоры ЛЭП. Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время ЛЭП функционирует, безопасности граждан и окружающей инфраструктуре ничто не угрожает. Также он сообщил, что экстренные службы планируют отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки.