https://ria.ru/20220929/lep-1820363447.html

Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Херсонской области

Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Херсонской области - РИА Новости, 29.09.2022

Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Херсонской области

Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:32

2022-09-29T16:32

2022-09-29T17:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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ХЕРСОН, 29 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, но остальные самодельные взрывные устройства (СВУ) российские силовики обезвредили, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Херсонской области."Около 10:30 поступила информация о подрыве опоры ЛЭП в районе населенного пункта Сокологорное на границе Херсонской и Запорожской областей. После выезда на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии установили, что заминированы две опоры ЛЭП. Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах", — сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время ЛЭП функционирует, безопасности граждан и окружающей инфраструктуре ничто не угрожает. Также он сообщил, что экстренные службы планируют отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, в мире