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Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств - РИА Новости, 29.09.2022
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Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств
Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств - РИА Новости, 29.09.2022
Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств
Росздравнадзор проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарств через аптеки столицы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:43
2022-09-29T10:43
михаил мурашко
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарств через аптеки столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что закупаемые государством дорогостоящие препараты для лечения тяжелых болезней появились в рознице по цене в разы ниже зарегистрированной."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ, относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки Москвы", - говорится в сообщении.
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москва
московская область (подмосковье)
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михаил мурашко, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Михаил Мурашко, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
10:43 29.09.2022
 
Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств

Росздравнадзор проверит сообщения о перепродаже лекарств для лечения орфанных заболеваний

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарств через аптеки столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание РБК сообщило, что закупаемые государством дорогостоящие препараты для лечения тяжелых болезней появились в рознице по цене в разы ниже зарегистрированной.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ, относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки Москвы", - говорится в сообщении.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 12:27
Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети
 
Михаил МурашкоМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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