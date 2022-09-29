https://ria.ru/20220929/lekarstvo-1820253906.html

Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств

Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств - РИА Новости, 29.09.2022

Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств

Росздравнадзор проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарств через аптеки столицы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:43

2022-09-29T10:43

2022-09-29T10:43

михаил мурашко

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарств через аптеки столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что закупаемые государством дорогостоящие препараты для лечения тяжелых болезней появились в рознице по цене в разы ниже зарегистрированной."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ, относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки Москвы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780837055.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мурашко, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)