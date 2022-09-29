https://ria.ru/20220929/lekarstvo-1820253906.html
Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств
Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств - РИА Новости, 29.09.2022
Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств
Росздравнадзор проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарств через аптеки столицы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:43
2022-09-29T10:43
2022-09-29T10:43
михаил мурашко
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарств через аптеки столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание РБК сообщило, что закупаемые государством дорогостоящие препараты для лечения тяжелых болезней появились в рознице по цене в разы ниже зарегистрированной."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведёт проверку фактов, изложенных в СМИ, относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки Москвы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780837055.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Михаил Мурашко, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже лекарств
Росздравнадзор проверит сообщения о перепродаже лекарств для лечения орфанных заболеваний