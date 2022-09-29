https://ria.ru/20220929/lego-1820266461.html

На месте магазинов Lego в России откроют сеть "Мир кубиков"

На месте магазинов Lego в России откроют сеть "Мир кубиков" - РИА Новости, 29.09.2022

На месте магазинов Lego в России откроют сеть "Мир кубиков"

Мультибрендовая сеть "Мир кубиков" откроется на месте сертифицированных магазинов Lego в России, в ней будут продаваться конструкторы и другие игрушки, в том... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:38

2022-09-29T11:38

2022-09-29T11:52

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lego group

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мультибрендовая сеть "Мир кубиков" откроется на месте сертифицированных магазинов Lego в России, в ней будут продаваться конструкторы и другие игрушки, в том числе закупленная по параллельному импорту продукция производства Lego, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Street Beat, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других)."Inventive Retail Group, группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов, объявляет о запуске нового мультибрендового ритейл-проекта "Мир кубиков". Новая сеть появится на месте сертифицированных магазинов Lego", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах России, а также сохранится онлайн-магазин, заказы которого будут доставляться по всей стране.При этом ассортимент новых магазинов будет состоять преимущественно из конструкторов и аксессуаров к ним, но в будущем планируется добавить дополнительные развивающие игрушки. "Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта у других поставщиков, так как компания Lego остановила операционную деятельность в России. ... Магазины сети начнут пополняться новыми брендами уже в ноябре 2022 года. Компания также не исключает появления в будущем в ассортименте собственной торговой марки", - добавляется в сообщении.В июле в Inventive Retail Group сообщили РИА Новости, что датский производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором их конструкторов в России - компанией "Мир кубиков". При этом в этом же месяце Минпромторг РФ скорректировал перечень продукции для параллельного импорта, в частности в него попал бренд Lego. До этого, в начале июня, сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок.

https://ria.ru/20220711/import-1801721752.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lego group, санкции в отношении россии