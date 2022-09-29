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Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык - РИА Новости, 29.09.2022
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Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык
Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык - РИА Новости, 29.09.2022
Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык
Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, сообщила пресс-служба парламента. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:30
2022-09-29T19:05
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, сообщила пресс-служба парламента.Уточняется, что русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства".Согласно законопроекту, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на латышском языке в дошкольном образовании, а также в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.Отмечается, что школьники — представители нацменьшинств смогут изучать язык и историю культуры меньшинств по желанию. Правительству поручили определить примерную образовательную программу и основные принципы ее реализации.Также речь идет о знании и использовании государственного языка директорами и преподавателями. По оценкам авторов поправок, переход на обучение на латышском языке затронет 17 процентов педагогов и 24 процента учащихся из числа меньшинств. В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычное население. При этом единственный государственный язык в стране — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
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в мире, латвия, сейм латвии, русский язык в мире
В мире, Латвия, Сейм Латвии, Русский язык в мире
18:30 29.09.2022 (обновлено: 19:05 29.09.2022)
 
Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык

Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет

CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāleСейм Латвии
Сейм Латвии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāle
Сейм Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, сообщила пресс-служба парламента.
Уточняется, что русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства".
"Сейм в четверг в окончательном чтении поддержал поправки в закон об образовании и закон об общем образовании, которые предусматривают постепенный переход к обучению только на государственном языке в дошкольном и основном школьном образовании в течение трех лет", — говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на латышском языке в дошкольном образовании, а также в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.
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Отмечается, что школьники — представители нацменьшинств смогут изучать язык и историю культуры меньшинств по желанию. Правительству поручили определить примерную образовательную программу и основные принципы ее реализации.
Также речь идет о знании и использовании государственного языка директорами и преподавателями. По оценкам авторов поправок, переход на обучение на латышском языке затронет 17 процентов педагогов и 24 процента учащихся из числа меньшинств.
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычное население. При этом единственный государственный язык в стране — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
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