https://ria.ru/20220929/latviya-1820424254.html
Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык
Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык - РИА Новости, 29.09.2022
Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык
Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, сообщила пресс-служба парламента. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:30
2022-09-29T18:30
2022-09-29T19:05
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, сообщила пресс-служба парламента.Уточняется, что русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства".Согласно законопроекту, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на латышском языке в дошкольном образовании, а также в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.Отмечается, что школьники — представители нацменьшинств смогут изучать язык и историю культуры меньшинств по желанию. Правительству поручили определить примерную образовательную программу и основные принципы ее реализации.Также речь идет о знании и использовании государственного языка директорами и преподавателями. По оценкам авторов поправок, переход на обучение на латышском языке затронет 17 процентов педагогов и 24 процента учащихся из числа меньшинств. В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычное население. При этом единственный государственный язык в стране — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20220927/latviya-1819912721.html
https://ria.ru/20220928/yazyk-1820197254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, сейм латвии, русский язык в мире
В мире, Латвия, Сейм Латвии, Русский язык в мире
18:30 29.09.2022 (обновлено: 19:05 29.09.2022)
Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык
Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, сообщила
пресс-служба парламента.
Уточняется, что русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства".
"Сейм в четверг в окончательном чтении поддержал поправки в закон об образовании и закон об общем образовании, которые предусматривают постепенный переход к обучению только на государственном языке в дошкольном и основном школьном образовании в течение трех лет", — говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на латышском языке в дошкольном образовании, а также в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.
Отмечается, что школьники — представители нацменьшинств смогут изучать язык и историю культуры меньшинств по желанию. Правительству поручили определить примерную образовательную программу и основные принципы ее реализации.
Также речь идет о знании и использовании государственного языка директорами и преподавателями. По оценкам авторов поправок, переход на обучение на латышском языке затронет 17 процентов педагогов и 24 процента учащихся из числа меньшинств.
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычное население. При этом единственный государственный язык в стране — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.