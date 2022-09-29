https://ria.ru/20220929/latviya-1820424254.html

Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык

Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык - РИА Новости, 29.09.2022

Сейм Латвии принял закон о переходе всего образования на латышский язык

Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, сообщила пресс-служба парламента. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:30

2022-09-29T18:30

2022-09-29T19:05

в мире

латвия

сейм латвии

русский язык в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103204/66/1032046697_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c4b293b3831d3ada66efa9edbc9ee26a.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, сообщила пресс-служба парламента.Уточняется, что русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства".Согласно законопроекту, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на латышском языке в дошкольном образовании, а также в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы.Отмечается, что школьники — представители нацменьшинств смогут изучать язык и историю культуры меньшинств по желанию. Правительству поручили определить примерную образовательную программу и основные принципы ее реализации.Также речь идет о знании и использовании государственного языка директорами и преподавателями. По оценкам авторов поправок, переход на обучение на латышском языке затронет 17 процентов педагогов и 24 процента учащихся из числа меньшинств. В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычное население. При этом единственный государственный язык в стране — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20220927/latviya-1819912721.html

https://ria.ru/20220928/yazyk-1820197254.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, сейм латвии, русский язык в мире