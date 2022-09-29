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Кубань выделила более 20 миллионов рублей на программу "Малый сад"
Кубань выделила более 20 миллионов рублей на программу "Малый сад" - РИА Новости, 29.09.2022
Кубань выделила более 20 миллионов рублей на программу "Малый сад"
Власти Краснодарского края в 2022 году на программу "Малый сад" выделили более 20 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:49
2022-09-29T18:49
2022-09-29T18:49
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2022 году на программу "Малый сад" выделили более 20 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе. В Краснодарском крае уже пятый год действует программа грантовой поддержки "Малый сад". Аграриям компенсируют до 80% затрат на закладку садов интенсивного типа и приобретение техники. В этом году из бюджета края на эти цели выделили 21 миллион рублей", - пояснил губернатор.Он уточнил, что гранты получили уже 7 крестьянско-фермерских хозяйств.Как пояснили в администрации края, грантовую поддержку предоставляют предприятиям, которые осуществляют свою деятельность не менее 12 месяцев и имеют земельный участок площадью не менее 4 гектаров. Максимальный размер субсидии - 3 миллиона рублей. За время действия программы ей воспользовались около 50 фермерских хозяйств на сумму свыше 166 миллионов рублей.В том числе благодаря мерам господдержки в 2022 году аграрии собрали более 100 тысяч тонн фруктов и ягод, уточнили в администрации края.
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Кубань выделила более 20 миллионов рублей на программу "Малый сад"
Кубань в 2022 году выделила более 20 миллионов рублей на программу "Малый сад"
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2022 году на программу "Малый сад" выделили более 20 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Садоводство – одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в регионе. В Краснодарском крае уже пятый год действует программа грантовой поддержки "Малый сад". Аграриям компенсируют до 80% затрат на закладку садов интенсивного типа и приобретение техники. В этом году из бюджета края на эти цели выделили 21 миллион рублей", - пояснил губернатор.
Он уточнил, что гранты получили уже 7 крестьянско-фермерских хозяйств.
Как пояснили в администрации края, грантовую поддержку предоставляют предприятиям, которые осуществляют свою деятельность не менее 12 месяцев и имеют земельный участок площадью не менее 4 гектаров. Максимальный размер субсидии - 3 миллиона рублей. За время действия программы ей воспользовались около 50 фермерских хозяйств на сумму свыше 166 миллионов рублей.
В том числе благодаря мерам господдержки в 2022 году аграрии собрали более 100 тысяч тонн фруктов и ягод, уточнили в администрации края.