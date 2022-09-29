https://ria.ru/20220929/krym-1820220292.html

Антонов: США заблуждаются, считая, что Россия не станет защищать Крым

Антонов: США заблуждаются, считая, что Россия не станет защищать Крым - РИА Новости, 29.09.2022

Антонов: США заблуждаются, считая, что Россия не станет защищать Крым

Политики США заблуждаются, считая, что готовность руководства России защищать свою территорию не распространяется на Крым, чей статус оспаривает Украина, заявил РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:40

2022-09-29T02:40

2022-09-29T02:40

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Политики США заблуждаются, считая, что готовность руководства России защищать свою территорию не распространяется на Крым, чей статус оспаривает Украина, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления", - сказал Антонов в статье, опубликованной в журнале National Interest.При этом российский дипломат выступил с предостережением в адрес Вашингтона относительно ошибочности представлений о возможном "локальном" ядерном конфликте в Европе. "Дескать, США удастся отсидеться за океаном, если такой конфликт случится в Европе, где есть ядерные силы Великобритании и Франции. Подчеркну, это крайне опасный "эксперимент". Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию "локального" или "регионального" конфликта в глобальную катастрофу", - добавил Антонов.

https://ria.ru/20220929/ssha-1820219662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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анатолий антонов, россия, сша, в мире