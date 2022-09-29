https://ria.ru/20220929/kosmos-1820350009.html

Россия заинтересована во взаимодействии с США по космосу, заявила Захарова

Россия заинтересована во взаимодействии с США по космосу, заявила Захарова - РИА Новости, 29.09.2022

Россия заинтересована во взаимодействии с США по космосу, заявила Захарова

РФ заинтересована в прагматическом взаимодействии с США в космосе, несмотря на текущее состояние отношений, рассчитывает, что совместные планы по отправке... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:48

2022-09-29T15:48

2022-09-29T15:48

космос - риа наука

мария захарова

россия

сша

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. РФ заинтересована в прагматическом взаимодействии с США в космосе, несмотря на текущее состояние отношений, рассчитывает, что совместные планы по отправке российских космонавтов и американских астронавтов в космос будут реализованы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы исходим из того, что, несмотря на беспрецедентное обострение по вине Вашингтона российско-американских отношений, в интересах наших стран сохранить прагматичное взаимодействие в космосе. Разумеется, мы приветствуем успешное начало практической реализации подписанного госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА в июле текущего года соглашения о перекрестных полетах", - сказала она в ходе брифинга."Хотела бы выразить надежду, что намеченные планы будут полностью реализованы, а в наших двусторонних отношениях американская сторона начнет все-таки руководствоваться здравым смыслом", - добавила Захарова.Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия, будучи первооткрывательницей космоса, последовательно выступает за его мирное освоение на равноправной, недискриминационной основе. "Мы настроены на конструктивное сотрудничество со всеми участниками космической деятельности и приветствуем любые проекты и инициативы, нацеленные на исследование и использование космоса в интересах всего человечества, а не отдельных игроков", - отметила Захарова.Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.Этот полет был вторым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Ранее ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html

https://ria.ru/20220907/mks-1815010098.html

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космос - риа наука, мария захарова, россия, сша, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), в мире