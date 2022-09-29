Россия заинтересована во взаимодействии с США по космосу, заявила Захарова
Захарова: Россия заинтересована в прагматическом взаимодействии с США по космосу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. РФ заинтересована в прагматическом взаимодействии с США в космосе, несмотря на текущее состояние отношений, рассчитывает, что совместные планы по отправке российских космонавтов и американских астронавтов в космос будут реализованы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что, несмотря на беспрецедентное обострение по вине Вашингтона российско-американских отношений, в интересах наших стран сохранить прагматичное взаимодействие в космосе. Разумеется, мы приветствуем успешное начало практической реализации подписанного госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА в июле текущего года соглашения о перекрестных полетах", - сказала она в ходе брифинга.
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"Хотела бы выразить надежду, что намеченные планы будут полностью реализованы, а в наших двусторонних отношениях американская сторона начнет все-таки руководствоваться здравым смыслом", - добавила Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия, будучи первооткрывательницей космоса, последовательно выступает за его мирное освоение на равноправной, недискриминационной основе. "Мы настроены на конструктивное сотрудничество со всеми участниками космической деятельности и приветствуем любые проекты и инициативы, нацеленные на исследование и использование космоса в интересах всего человечества, а не отдельных игроков", - отметила Захарова.
Двадцать первого сентября на смену возвращающему экипажу на МКС прибыл корабль "Союз МС-22" с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио на борту. Еще одна россиянка Анна Кикина прилетит в начале октября на американском Crew Dragon вместе с астронавтами США Николь Манн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой.
Этот полет был вторым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Ранее ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.