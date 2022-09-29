https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820258759.html

В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 3216 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:08

2022-09-29T11:08

2022-09-29T11:08

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3216 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3216, госпитализировано 243 человека, выздоровели 6013 человек, 27 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 4041 новый случай заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 192 207 случаев коронавируса, выздоровели 2 984 776 человек, умерли 46 004 человека.

https://ria.ru/20220929/proizvodstvo-1820189741.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество