Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820258759.html
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 3216 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:08
2022-09-29T11:08
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_230e2f671c796cd9b380d2088058d990.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3216 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3216, госпитализировано 243 человека, выздоровели 6013 человек, 27 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 4041 новый случай заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 192 207 случаев коронавируса, выздоровели 2 984 776 человек, умерли 46 004 человека.
https://ria.ru/20220929/proizvodstvo-1820189741.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ed2697de5793fc89a046200a876aac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
11:08 29.09.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 3216 случаев COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3216 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 3216, госпитализировано 243 человека, выздоровели 6013 человек, 27 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне был выявлен 4041 новый случай заболевания.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 192 207 случаев коронавируса, выздоровели 2 984 776 человек, умерли 46 004 человека.
Экспресс-тест компании Имбиан Лаб
Вчера, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Выпуск тестов на грипп и коронавирус в ОЭЗ Москвы вырос в девять раз
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала