https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820258759.html
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 3216 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:08
2022-09-29T11:08
2022-09-29T11:08
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3216 случаев COVID-19, 27 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3216, госпитализировано 243 человека, выздоровели 6013 человек, 27 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 4041 новый случай заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 192 207 случаев коронавируса, выздоровели 2 984 776 человек, умерли 46 004 человека.
https://ria.ru/20220929/proizvodstvo-1820189741.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 243 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3216 случаев COVID-19