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Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/kontsert-1820298818.html
Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября
Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября - РИА Новости, 29.09.2022
Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль своевременно сообщит, если президент РФ Владимир Путин посетит митинг, который... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:10
2022-09-29T13:10
специальная военная операция на украине
общество
россия
москва
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль своевременно сообщит, если президент РФ Владимир Путин посетит митинг, который ожидается в Москве 30 сентября.Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Москвы 30 сентября пройдет концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Путин концерт-митинг в Москве 30 сентября.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220929/rossiya-1820292553.html
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общество, россия, москва, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
13:10 29.09.2022
 
Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября

Песков не исключил, что Путин посетит концерт в поддержку новых территорий 30 сентября

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль своевременно сообщит, если президент РФ Владимир Путин посетит митинг, который ожидается в Москве 30 сентября.
Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Москвы 30 сентября пройдет концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Путин концерт-митинг в Москве 30 сентября.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Участница флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
13:01Специальная военная операция на Украине
Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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