https://ria.ru/20220929/kontsert-1820298818.html

Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября

Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября - РИА Новости, 29.09.2022

Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль своевременно сообщит, если президент РФ Владимир Путин посетит митинг, который... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:10

2022-09-29T13:10

2022-09-29T13:10

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль своевременно сообщит, если президент РФ Владимир Путин посетит митинг, который ожидается в Москве 30 сентября.Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Москвы 30 сентября пройдет концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Мы своевременно об этом сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Путин концерт-митинг в Москве 30 сентября.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220929/rossiya-1820292553.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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