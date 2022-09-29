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Названы победители конкурса "Цех драматургов" - РИА Новости, 29.09.2022
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Культура
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Названы победители конкурса "Цех драматургов"
Названы победители конкурса "Цех драматургов" - РИА Новости, 29.09.2022
Названы победители конкурса "Цех драматургов"
Названы победители конкурса "Цех драматургов". Церемония награждения прошла в Электротеатре Станиславский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:31
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Названы победители конкурса "Цех драматургов". Церемония награждения прошла в Электротеатре Станиславский, передает корреспондент РИА Новости.Всего было восемь финалистов – трое лауреатов (они получили получили дипломы), и пятеро победителей, которым вручили гранты в размере одного миллиона рублей на реализацию их проектов.Лауреатами стали Семен Вяткин ("Книга отзывов"), Анна Батурина ("Горняцкая правда") и Светлана Лекомцева ("День водителя").Победители — Мария Манич, Анна Батурина, Ника Вельт, Тоня Яблочкина и Алексей Михайлов. "Цех драматургов" — всероссийский открытый проект. Его цель — поиск и обучение молодых, талантливых авторов для профессиональной работы с большими репертуарными театрами и киностудиями.
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новости культуры, алексей михайлов, александр журавский, россия, театр
Культура, Новости культуры, Алексей Михайлов, Александр Журавский, Россия, Театр
15:31 29.09.2022 (обновлено: 15:36 29.09.2022)
 
Названы победители конкурса "Цех драматургов"

Тоня Яблочкина стала один из победителей конкурса "Цех драматургов"

© Фото : Olympia Orlova/предоставлено конкурсом "Цех драматургов"Объявление победителей всероссийского конкурса "Цех драматургов" на сцене Электротеатра "Станиславский"
Объявление победителей всероссийского конкурса Цех драматургов на сцене Электротеатра Станиславский - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Olympia Orlova/предоставлено конкурсом "Цех драматургов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Названы победители конкурса "Цех драматургов". Церемония награждения прошла в Электротеатре Станиславский, передает корреспондент РИА Новости.
Всего было восемь финалистов – трое лауреатов (они получили получили дипломы), и пятеро победителей, которым вручили гранты в размере одного миллиона рублей на реализацию их проектов.
Лауреатами стали Семен Вяткин ("Книга отзывов"), Анна Батурина ("Горняцкая правда") и Светлана Лекомцева ("День водителя").
Победители — Мария Манич, Анна Батурина, Ника Вельт, Тоня Яблочкина и Алексей Михайлов.
"Цех драматургов" — всероссийский открытый проект. Его цель — поиск и обучение молодых, талантливых авторов для профессиональной работы с большими репертуарными театрами и киностудиями.
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