https://ria.ru/20220929/konkurs-1820115128.html

Названы победители конкурса "Цех драматургов"

Названы победители конкурса "Цех драматургов" - РИА Новости, 29.09.2022

Названы победители конкурса "Цех драматургов"

Названы победители конкурса "Цех драматургов". Церемония награждения прошла в Электротеатре Станиславский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:31

2022-09-29T15:31

2022-09-29T15:36

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Названы победители конкурса "Цех драматургов". Церемония награждения прошла в Электротеатре Станиславский, передает корреспондент РИА Новости.Всего было восемь финалистов – трое лауреатов (они получили получили дипломы), и пятеро победителей, которым вручили гранты в размере одного миллиона рублей на реализацию их проектов.Лауреатами стали Семен Вяткин ("Книга отзывов"), Анна Батурина ("Горняцкая правда") и Светлана Лекомцева ("День водителя").Победители — Мария Манич, Анна Батурина, Ника Вельт, Тоня Яблочкина и Алексей Михайлов. "Цех драматургов" — всероссийский открытый проект. Его цель — поиск и обучение молодых, талантливых авторов для профессиональной работы с большими репертуарными театрами и киностудиями.

https://ria.ru/20220927/bogomolov-1819899846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей михайлов, александр журавский, россия, театр