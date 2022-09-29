https://ria.ru/20220929/konkurs-1820115128.html
Названы победители конкурса "Цех драматургов"
Названы победители конкурса "Цех драматургов" - РИА Новости, 29.09.2022
Названы победители конкурса "Цех драматургов"
Названы победители конкурса "Цех драматургов". Церемония награждения прошла в Электротеатре Станиславский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:31
2022-09-29T15:31
2022-09-29T15:36
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Названы победители конкурса "Цех драматургов". Церемония награждения прошла в Электротеатре Станиславский, передает корреспондент РИА Новости.Всего было восемь финалистов – трое лауреатов (они получили получили дипломы), и пятеро победителей, которым вручили гранты в размере одного миллиона рублей на реализацию их проектов.Лауреатами стали Семен Вяткин ("Книга отзывов"), Анна Батурина ("Горняцкая правда") и Светлана Лекомцева ("День водителя").Победители — Мария Манич, Анна Батурина, Ника Вельт, Тоня Яблочкина и Алексей Михайлов. "Цех драматургов" — всероссийский открытый проект. Его цель — поиск и обучение молодых, талантливых авторов для профессиональной работы с большими репертуарными театрами и киностудиями.
https://ria.ru/20220927/bogomolov-1819899846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, алексей михайлов, александр журавский, россия, театр
Культура, Новости культуры, Алексей Михайлов, Александр Журавский, Россия, Театр
15:31 29.09.2022 (обновлено: 15:36 29.09.2022)
Названы победители конкурса "Цех драматургов"
Тоня Яблочкина стала один из победителей конкурса "Цех драматургов"
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Названы победители конкурса "Цех драматургов". Церемония награждения прошла в Электротеатре Станиславский, передает корреспондент РИА Новости.
Всего было восемь финалистов – трое лауреатов (они получили получили дипломы), и пятеро победителей, которым вручили гранты в размере одного миллиона рублей на реализацию их проектов.
Лауреатами стали Семен Вяткин ("Книга отзывов"), Анна Батурина ("Горняцкая правда") и Светлана Лекомцева ("День водителя").
Победители — Мария Манич, Анна Батурина, Ника Вельт, Тоня Яблочкина и Алексей Михайлов.
"Цех драматургов" — всероссийский открытый проект. Его цель — поиск и обучение молодых, талантливых авторов для профессиональной работы с большими репертуарными театрами и киностудиями.