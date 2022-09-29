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На Украине испугались "троянского коня Путина" в НАТО - РИА Новости, 29.09.2022
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На Украине испугались "троянского коня Путина" в НАТО
На Украине испугались "троянского коня Путина" в НАТО - РИА Новости, 29.09.2022
На Украине испугались "троянского коня Путина" в НАТО
Политический кризис в Черногории может привести к формированию просербского и пророссийского правительства, что сделает республику "троянским конем" Москвы в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:14
2022-09-29T17:12
в мире
мило джуканович
миодраг лекич
черногория
украина
россия
сербия
сербская православная церковь
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Политический кризис в Черногории может привести к формированию просербского и пророссийского правительства, что сделает республику "троянским конем" Москвы в НАТО, пишет обозреватель украинской газеты "Европейская правда" Юрий Панченко.Сейчас в парламенте этой страны большинство принадлежит оппозиционным президенту Мило Джукановичу политическим силам, представляющим сербское меньшинство и выступающим за импичмент главе государства. Сам Джуканович — сторонник евроинтеграции и желает распустить законодательный орган.При этом Конституционный суд, который должен быть арбитром в таких ситуациях, не работает, так как для его формирования необходима поддержка двух третей депутатов.В материале отмечается, что в обществе назрело серьезное недовольство находящимся у власти более 30 лет Джукановичем.Более года Черногорией руководило "правительство апостолов", названное так по числу министров и за преданность интересам Сербской православной церкви. За это время власти фактически поставили на паузу процесс вступления в ЕС и подорвали доверие НАТО к стране.Позднее из коалиции вышла партия URA и сформировала правительство меньшинства, которое анонсировало курс на разблокирование евроинтеграции. Однако в августе премьер Дритан Абазович подписал соглашение с Сербской православной церковью, в котором гарантировал ей право собственности на ее недвижимое имущество и фактически дал право экстерриториальности."Угроза пророссийского реванша для Черногории вновь стала актуальной", — уверен автор.Члены старой коалиции воссоединили блок и определились с кандидатурой нового премьера. На пост главы правительства выдвинули Миодрага Лекича — политика времен Югославии. Как утверждается в статье, он придерживается антизападных и умеренно пророссийских взглядов. Лекич называет себя черногорцем, но ранее выступал против независимости страны. Он также не стал осуждать российскую спецоперацию на Украине.Все это стало неприемлемым для Джукановича. Он предложил прекратить полномочия парламента и объявить досрочные выборы. Законодатели эту инициативу отклонили и заявили о превышении президентом полномочий. По словам депутатов, у них есть голоса для объявления импичмента Джукановичу. Таким образом, ситуация зашла в тупик.Тем не менее вероятность импичмента низка. Этому шагу должно предшествовать решение Конституционного суда, который пока не функционирует, из-за чего любое постановление парламента будет носить символический характер и не приведет к отставке действующего главы государства.Кроме того, в октябре в крупнейших городах Черногории, Будве, Баре и столице Подгорице, пройдут местные выборы. От их итогов во многом зависит исход политического кризиса в республике, подытожил автор статьи.
https://ria.ru/20220909/slovakiya-1815725485.html
https://ria.ru/20220928/evrosoyuz-1820138725.html
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в мире, мило джуканович, миодраг лекич, черногория, украина, россия, сербия, сербская православная церковь, нато, евросоюз
В мире, Мило Джуканович, Миодраг Лекич, Черногория, Украина, Россия, Сербия, Сербская православная церковь, НАТО, Евросоюз
16:14 29.09.2022 (обновлено: 17:12 29.09.2022)
 
На Украине испугались "троянского коня Путина" в НАТО

"Европейская правда": Черногория может стать "троянским конем" Путина в НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Политический кризис в Черногории может привести к формированию просербского и пророссийского правительства, что сделает республику "троянским конем" Москвы в НАТО, пишет обозреватель украинской газеты "Европейская правда" Юрий Панченко.
Сейчас в парламенте этой страны большинство принадлежит оппозиционным президенту Мило Джукановичу политическим силам, представляющим сербское меньшинство и выступающим за импичмент главе государства. Сам Джуканович — сторонник евроинтеграции и желает распустить законодательный орган.
При этом Конституционный суд, который должен быть арбитром в таких ситуациях, не работает, так как для его формирования необходима поддержка двух третей депутатов.
В материале отмечается, что в обществе назрело серьезное недовольство находящимся у власти более 30 лет Джукановичем.
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Более года Черногорией руководило "правительство апостолов", названное так по числу министров и за преданность интересам Сербской православной церкви. За это время власти фактически поставили на паузу процесс вступления в ЕС и подорвали доверие НАТО к стране.
Позднее из коалиции вышла партия URA и сформировала правительство меньшинства, которое анонсировало курс на разблокирование евроинтеграции. Однако в августе премьер Дритан Абазович подписал соглашение с Сербской православной церковью, в котором гарантировал ей право собственности на ее недвижимое имущество и фактически дал право экстерриториальности.
"Угроза пророссийского реванша для Черногории вновь стала актуальной", — уверен автор.
Члены старой коалиции воссоединили блок и определились с кандидатурой нового премьера. На пост главы правительства выдвинули Миодрага Лекича — политика времен Югославии. Как утверждается в статье, он придерживается антизападных и умеренно пророссийских взглядов. Лекич называет себя черногорцем, но ранее выступал против независимости страны. Он также не стал осуждать российскую спецоперацию на Украине.
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Все это стало неприемлемым для Джукановича. Он предложил прекратить полномочия парламента и объявить досрочные выборы. Законодатели эту инициативу отклонили и заявили о превышении президентом полномочий. По словам депутатов, у них есть голоса для объявления импичмента Джукановичу. Таким образом, ситуация зашла в тупик.
Тем не менее вероятность импичмента низка. Этому шагу должно предшествовать решение Конституционного суда, который пока не функционирует, из-за чего любое постановление парламента будет носить символический характер и не приведет к отставке действующего главы государства.
Кроме того, в октябре в крупнейших городах Черногории, Будве, Баре и столице Подгорице, пройдут местные выборы. От их итогов во многом зависит исход политического кризиса в республике, подытожил автор статьи.
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В миреМило ДжукановичМиодраг ЛекичЧерногорияУкраинаРоссияСербияСербская православная церковьНАТОЕвросоюз
 
 
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