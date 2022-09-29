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Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/kolonna-1820241724.html
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Украинские войска обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, пострадали дети, сообщили РИА Новости в Минздраве Луганской Народной Республики. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:33
2022-09-29T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганск
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, пострадали дети, сообщили РИА Новости в Минздраве Луганской Народной Республики."Всего семь человек, из них двое детей", — уточнили в ведомстве.Там пояснили, что раненых эвакуировали в ЛНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, луганск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганск
09:33 29.09.2022 (обновлено: 10:43 29.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области

ВСУ обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, среди раненых есть дети

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей с людьми в Харьковской области
Очередь автомобилей с людьми в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Очередь автомобилей с людьми в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, пострадали дети, сообщили РИА Новости в Минздраве Луганской Народной Республики.
"Всего семь человек, из них двое детей", — уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что раненых эвакуировали в ЛНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганск
 
 
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