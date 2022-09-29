https://ria.ru/20220929/kolonna-1820241724.html
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Украинские войска обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, пострадали дети, сообщили РИА Новости в Минздраве Луганской Народной Республики. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:33
2022-09-29T09:33
2022-09-29T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганск
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, пострадали дети, сообщили РИА Новости в Минздраве Луганской Народной Республики."Всего семь человек, из них двое детей", — уточнили в ведомстве.Там пояснили, что раненых эвакуировали в ЛНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, луганск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганск
09:33 29.09.2022 (обновлено: 10:43 29.09.2022)
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
ВСУ обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, среди раненых есть дети