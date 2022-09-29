https://ria.ru/20220929/kolonna-1820241724.html

Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области

Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области

Украинские войска обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, пострадали дети, сообщили РИА Новости в Минздраве Луганской Народной Республики. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:33

2022-09-29T09:33

2022-09-29T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

луганск

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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли колонну беженцев в Харьковской области, пострадали дети, сообщили РИА Новости в Минздраве Луганской Народной Республики."Всего семь человек, из них двое детей", — уточнили в ведомстве.Там пояснили, что раненых эвакуировали в ЛНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, луганск