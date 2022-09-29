https://ria.ru/20220929/kollektory-1820226420.html

В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов

В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов - РИА Новости, 29.09.2022

В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов

Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:21

2022-09-29T06:21

2022-09-29T10:41

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации, а также их семьях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как указывают авторы инициативы, в настоящее время законодательство не содержит таких положений. Депутаты подчеркивают, что инициатива позволит устранить данный правовой пробел и расширить меры поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных лиц, а также членов их семей."Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры. Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение", — заявил РИА Новости один из авторов документа, депутат Сергей Обухов.Он добавил, что коммунисты ждут поддержки документа от остальных думских фракций.Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Авторами проекта выступили депутаты Нина Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов и другие.

https://ria.ru/20220929/buryatiya-1820226268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии