https://ria.ru/20220929/kollektory-1820226420.html
В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:21
2022-09-29T06:21
2022-09-29T10:41
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_0:237:3033:1943_1920x0_80_0_0_c2678aceeb603a974936f562de518db9.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации, а также их семьях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как указывают авторы инициативы, в настоящее время законодательство не содержит таких положений. Депутаты подчеркивают, что инициатива позволит устранить данный правовой пробел и расширить меры поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных лиц, а также членов их семей."Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры. Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение", — заявил РИА Новости один из авторов документа, депутат Сергей Обухов.Он добавил, что коммунисты ждут поддержки документа от остальных думских фракций.Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Авторами проекта выступили депутаты Нина Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов и другие.
https://ria.ru/20220929/buryatiya-1820226268.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_311:240:2721:2048_1920x0_80_0_0_2249637e0959b0f042dcb3475abb42c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
06:21 29.09.2022 (обновлено: 10:41 29.09.2022)
В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации, а также их семьях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"(Законопроект. — Прим. ред.) предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т. е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции", — говорится в пояснительных материалах.
Как указывают авторы инициативы, в настоящее время законодательство не содержит таких положений. Депутаты подчеркивают, что инициатива позволит устранить данный правовой пробел и расширить меры поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных лиц, а также членов их семей.
"Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры. Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение", — заявил РИА Новости один из авторов документа, депутат Сергей Обухов.
Он добавил, что коммунисты ждут поддержки документа от остальных думских фракций.
Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Авторами проекта выступили депутаты Нина Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов и другие.