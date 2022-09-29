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В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов - РИА Новости, 29.09.2022
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В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:21
2022-09-29T10:41
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации, а также их семьях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как указывают авторы инициативы, в настоящее время законодательство не содержит таких положений. Депутаты подчеркивают, что инициатива позволит устранить данный правовой пробел и расширить меры поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных лиц, а также членов их семей."Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры. Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение", — заявил РИА Новости один из авторов документа, депутат Сергей Обухов.Он добавил, что коммунисты ждут поддержки документа от остальных думских фракций.Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Авторами проекта выступили депутаты Нина Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов и другие.
https://ria.ru/20220929/buryatiya-1820226268.html
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общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
06:21 29.09.2022 (обновлено: 10:41 29.09.2022)
 
В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов

Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации, а также их семьях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"(Законопроект. — Прим. ред.) предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т. е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции", — говорится в пояснительных материалах.

Как указывают авторы инициативы, в настоящее время законодательство не содержит таких положений. Депутаты подчеркивают, что инициатива позволит устранить данный правовой пробел и расширить меры поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных лиц, а также членов их семей.
"Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры. Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение", — заявил РИА Новости один из авторов документа, депутат Сергей Обухов.
Он добавил, что коммунисты ждут поддержки документа от остальных думских фракций.
Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Авторами проекта выступили депутаты Нина Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов и другие.
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ОбществоГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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