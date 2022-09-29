16:35 29.09.2022 (обновлено: 19:00 29.09.2022)
Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР"
Fox News: вице-президент США Харрис по ошибке объявила о стратегическом партнерстве с КНДР
© AP Photo / Leah MillisВице-президент США Камала Харрис во время визита в демилитаризованную зону Корейского полуострова
© AP Photo / Leah Millis
Вице-президент США Камала Харрис во время визита в демилитаризованную зону Корейского полуострова
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и заявила о стратегическом партнерстве Соединенных Штатов и КНДР, передает Fox News.
Конфуз произошел во время визита политика в демилитаризованную зону Корейского полуострова.
"У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения, по сути, альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство", — обратилась с речью Харрис.
В дальнейшем вице-президент так и не исправила свою ошибку, а просто продолжила говорить уже о Южной Корее.
Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.
Президент Джо Байден тоже регулярно допускает оплошности. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию — с Ливией, Ирак — с Ираном и неоднократно называл Харрис главой государства.