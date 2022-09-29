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Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР" - РИА Новости, 29.09.2022
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Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР"
Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР" - РИА Новости, 29.09.2022
Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР"
Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и заявила о стратегическом партнерстве Соединенных Штатов и КНДР, передает Fox News. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:35
2022-09-29T19:00
в мире
камала харрис
сша
корейский полуостров
южная корея
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и заявила о стратегическом партнерстве Соединенных Штатов и КНДР, передает Fox News.Конфуз произошел во время визита политика в демилитаризованную зону Корейского полуострова.В дальнейшем вице-президент так и не исправила свою ошибку, а просто продолжила говорить уже о Южной Корее.Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.Президент Джо Байден тоже регулярно допускает оплошности. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию — с Ливией, Ирак — с Ираном и неоднократно называл Харрис главой государства.
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в мире, камала харрис, сша, корейский полуостров, южная корея
В мире, Камала Харрис, США, Корейский полуостров, Южная Корея
16:35 29.09.2022 (обновлено: 19:00 29.09.2022)
 
Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР"

Fox News: вице-президент США Харрис по ошибке объявила о стратегическом партнерстве с КНДР

© AP Photo / Leah MillisВице-президент США Камала Харрис во время визита в демилитаризованную зону Корейского полуострова
Вице-президент США Камала Харрис во время визита в демилитаризованную зону Корейского полуострова - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Leah Millis
Вице-президент США Камала Харрис во время визита в демилитаризованную зону Корейского полуострова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и заявила о стратегическом партнерстве Соединенных Штатов и КНДР, передает Fox News.
Конфуз произошел во время визита политика в демилитаризованную зону Корейского полуострова.

"У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения, по сути, альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство", — обратилась с речью Харрис.

В дальнейшем вице-президент так и не исправила свою ошибку, а просто продолжила говорить уже о Южной Корее.
Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.
Президент Джо Байден тоже регулярно допускает оплошности. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию — с Ливией, Ирак — с Ираном и неоднократно называл Харрис главой государства.
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В миреКамала ХаррисСШАКорейский полуостровЮжная Корея
 
 
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