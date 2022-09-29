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Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР"

Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР" - РИА Новости, 29.09.2022

Вице-президент США заявила о "крепком и продолжительном альянсе с КНДР"

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и заявила о стратегическом партнерстве Соединенных Штатов и КНДР, передает Fox News. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:35

2022-09-29T16:35

2022-09-29T19:00

в мире

камала харрис

сша

корейский полуостров

южная корея

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и заявила о стратегическом партнерстве Соединенных Штатов и КНДР, передает Fox News.Конфуз произошел во время визита политика в демилитаризованную зону Корейского полуострова.В дальнейшем вице-президент так и не исправила свою ошибку, а просто продолжила говорить уже о Южной Корее.Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.Президент Джо Байден тоже регулярно допускает оплошности. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию — с Ливией, Ирак — с Ираном и неоднократно называл Харрис главой государства.

https://ria.ru/20220929/rakety-1820352374.html

сша

корейский полуостров

южная корея

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Ольга Матыс

в мире, камала харрис, сша, корейский полуостров, южная корея