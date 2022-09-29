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КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее - РИА Новости, 29.09.2022
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КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее
КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее - РИА Новости, 29.09.2022
КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее
КНДР вновь провела ракетные испытания - второй день подряд на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений, сообщило в четверг из Сеула информационное... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:59
2022-09-29T15:06
в мире
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. КНДР вновь провела ракетные испытания - второй день подряд на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений, сообщило в четверг из Сеула информационное агентство Ренхап.По его данным, комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря.Накануне КНДР также испытала баллистическую ракету малого радиуса действия.
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японское море
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в мире, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея)
14:59 29.09.2022 (обновлено: 15:06 29.09.2022)
 
КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее

Южнокорейские военные: КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Kin CheungВоенные в Пхеньяне
Военные в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Военные в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. КНДР вновь провела ракетные испытания - второй день подряд на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений, сообщило в четверг из Сеула информационное агентство Ренхап.
По его данным, комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря.
Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 10:51
В Южной Корее назвали предполагаемые сроки ядерных испытаний в КНДР
Накануне КНДР также испытала баллистическую ракету малого радиуса действия.
 
В миреЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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