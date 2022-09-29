https://ria.ru/20220929/kndr-1820330832.html

КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее

КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее - РИА Новости, 29.09.2022

КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее

КНДР вновь провела ракетные испытания - второй день подряд на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений, сообщило в четверг из Сеула информационное... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:59

2022-09-29T14:59

2022-09-29T15:06

в мире

японское море

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. КНДР вновь провела ракетные испытания - второй день подряд на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений, сообщило в четверг из Сеула информационное агентство Ренхап.По его данным, комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря.Накануне КНДР также испытала баллистическую ракету малого радиуса действия.

https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html

японское море

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, японское море, кндр (северная корея)