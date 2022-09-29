https://ria.ru/20220929/kndr-1820330832.html
КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее
КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее - РИА Новости, 29.09.2022
КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее
КНДР вновь провела ракетные испытания - второй день подряд на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений, сообщило в четверг из Сеула информационное... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:59
2022-09-29T14:59
2022-09-29T15:06
в мире
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. КНДР вновь провела ракетные испытания - второй день подряд на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений, сообщило в четверг из Сеула информационное агентство Ренхап.По его данным, комитет Начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что неустановленного типа ракета выпущена КНДР в сторону Японского моря.Накануне КНДР также испытала баллистическую ракету малого радиуса действия.
https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html
японское море
кндр (северная корея)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея)
14:59 29.09.2022 (обновлено: 15:06 29.09.2022)
КНДР вновь провела ракетные испытания, сообщили в Южной Корее
Южнокорейские военные: КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря