https://ria.ru/20220929/kiberataka-1820325812.html

Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа

Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа - РИА Новости, 29.09.2022

Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа

Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа, основная активность велась с территории Германии и Франции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:40

2022-09-29T14:40

2022-09-29T14:40

технологии

сергей горбунов

германия

франция

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа, основная активность велась с территории Германии и Франции, сообщили в пресс-службе Народного фронта."Сегодня около 10 утра по московскому времени произошла атака хакеров на сайт фонда "Всё для победы". Установлено, что основная активность была с территории Германии и Франции. В течение некоторого времени ресурс был недоступен", - сказано в сообщении.Отмечается, что это ресурс для сбора средств воинам Донбасса."Благодаря усилиям технических специалистов Народного фронта и хостинга проблему удалось нейтрализовать. В настоящий момент сайт работает в обычном режиме", - приводят в пресс-службе слова замруководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.

https://realty.ria.ru/20220905/rosreestr-1814458030.html

https://ria.ru/20220911/khakery-1816054463.html

германия

франция

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сергей горбунов, германия, франция, донбасс