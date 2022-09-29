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Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа - РИА Новости, 29.09.2022
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Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа - РИА Новости, 29.09.2022
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа, основная активность велась с территории Германии и Франции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:40
2022-09-29T14:40
технологии
сергей горбунов
германия
франция
донбасс
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа, основная активность велась с территории Германии и Франции, сообщили в пресс-службе Народного фронта."Сегодня около 10 утра по московскому времени произошла атака хакеров на сайт фонда "Всё для победы". Установлено, что основная активность была с территории Германии и Франции. В течение некоторого времени ресурс был недоступен", - сказано в сообщении.Отмечается, что это ресурс для сбора средств воинам Донбасса."Благодаря усилиям технических специалистов Народного фронта и хостинга проблему удалось нейтрализовать. В настоящий момент сайт работает в обычном режиме", - приводят в пресс-службе слова замруководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.
https://realty.ria.ru/20220905/rosreestr-1814458030.html
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германия
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технологии, сергей горбунов, германия, франция, донбасс
Технологии, Сергей Горбунов, Германия, Франция, Донбасс
14:40 29.09.2022
 
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа

Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке с территории Германии и Франции

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа, основная активность велась с территории Германии и Франции, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Сегодня около 10 утра по московскому времени произошла атака хакеров на сайт фонда "Всё для победы". Установлено, что основная активность была с территории Германии и Франции. В течение некоторого времени ресурс был недоступен", - сказано в сообщении.
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"Благодаря усилиям технических специалистов Народного фронта и хостинга проблему удалось нейтрализовать. В настоящий момент сайт работает в обычном режиме", - приводят в пресс-службе слова замруководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.
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