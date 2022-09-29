https://ria.ru/20220929/kiberataka-1820325812.html
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа - РИА Новости, 29.09.2022
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа, основная активность велась с территории Германии и Франции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:40
2022-09-29T14:40
2022-09-29T14:40
технологии
сергей горбунов
германия
франция
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа, основная активность велась с территории Германии и Франции, сообщили в пресс-службе Народного фронта."Сегодня около 10 утра по московскому времени произошла атака хакеров на сайт фонда "Всё для победы". Установлено, что основная активность была с территории Германии и Франции. В течение некоторого времени ресурс был недоступен", - сказано в сообщении.Отмечается, что это ресурс для сбора средств воинам Донбасса."Благодаря усилиям технических специалистов Народного фронта и хостинга проблему удалось нейтрализовать. В настоящий момент сайт работает в обычном режиме", - приводят в пресс-службе слова замруководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.
https://realty.ria.ru/20220905/rosreestr-1814458030.html
https://ria.ru/20220911/khakery-1816054463.html
германия
франция
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сергей горбунов, германия, франция, донбасс
Технологии, Сергей Горбунов, Германия, Франция, Донбасс
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке из-за рубежа
Сайт фонда "Все для победы" подвергся хакерской атаке с территории Германии и Франции