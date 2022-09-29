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В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета, сообщили СМИ
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета, сообщили СМИ
Два самолета столкнулись в аэропорту Хитроу в британской столице Лондоне, никто не пострадал, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на представителя... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T00:13
2022-09-29T00:13
2022-09-29T01:13
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два самолета столкнулись в аэропорту Хитроу в британской столице Лондоне, никто не пострадал, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на представителя аэропорта."Экстренные службы находятся на месте инцидента с участием двух самолетов на аэродроме", - сказала представитель аэропорта.Она отметила, что информации о пострадавших не поступало. По словам очевидца, крылья самолетов столкнулись во время руления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире, великобритания
Лондон, В мире, Великобритания
00:13 29.09.2022 (обновлено: 01:13 29.09.2022)
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета, сообщили СМИ
Evening Standard: в аэропорту Хитроу столкнулись два самолета, никто не пострадал