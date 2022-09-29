https://ria.ru/20220929/kherson-1820288755.html
Калининградцы продолжают работать в Херсонской области, сообщил Алиханов
Калининградцы продолжают работать в Херсонской области, сообщил Алиханов - РИА Новости, 29.09.2022
Калининградцы продолжают работать в Херсонской области, сообщил Алиханов
Калининградская команда продолжает работать в Херсонской области, сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:49
2022-09-29T12:49
2022-09-29T12:49
специальная военная операция на украине
антон алиханов
сергей елисеев
херсонская область
общество
калининградская область
ситуация в днр и лнр
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КАЛИНИНГРАД, 29 сен - РИА Новости. Калининградская команда продолжает работать в Херсонской области, сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов."Все вы знаете, что несколько дней проходили референдумы по вхождению в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Люди сделали свой выбор, тотальным большинством голосов проголосовали за вхождение в число субъектов Российской Федерации и, конечно, сейчас, в это сложное время, им еще больше нужна помощь и поддержка",- сказал Алиханов в своем видеообращении к жителям региона в Telegram-канале.Губернатор отметил, что калининградская команда продолжает работать в Херсонской области, а региональное правительство оказывает землякам необходимую помощь."Калининградская команда, наши ребята - Сергей Елисеев и многие другие - работали и продолжают работать в Херсонской области. Мы следим, помогаем им, гордимся тем, как они справились со всеми стоящими перед ними вызовами и задачами. И сейчас, для того, чтобы создать надежную линию обороны этих регионов, новых областей, туда отправляются добровольцы, резервисты", - подчеркнул глава региона.Ранее сообщалось, что Алиханов прервёт отпуск, чтобы возглавить региональную комиссию по частичной мобилизации.
https://ria.ru/20220705/kherson-1800251288.html
https://ria.ru/20220520/putin-1789817682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон алиханов, сергей елисеев, херсонская область , общество, калининградская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Антон Алиханов, Сергей Елисеев, Херсонская область , Общество, Калининградская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Калининградцы продолжают работать в Херсонской области, сообщил Алиханов
Алиханов сообщил, что калининградская команда продолжает работу в Херсонской области