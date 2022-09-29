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Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/kherson-1820262414.html
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.09.2022
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении, подавлении противника и проработке стратегии "вплоть до мельчайших... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:25
2022-09-29T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
украина
херсонская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 29 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении, подавлении противника и проработке стратегии "вплоть до мельчайших деталей"."Продолжаются наступательные действия на Херсонском направлении. Командир полка "Север" &lt;...&gt; Хасмагомед Магомадов — Гроза — вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории. Прежде всего прорабатывается стратегия. На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника", — написал Кадыров в Telegram-канале.Накануне он сообщал об успешном наступлении по линии фронта на Херсонском направлении отряда бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, чеченская республика (чечня), украина, херсонская область , рамзан кадыров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина, Херсонская область , Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:25 29.09.2022 (обновлено: 14:53 29.09.2022)
 
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении

Кадыров сообщил о подавлении противника и наступлении на Херсонском направлении

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении, подавлении противника и проработке стратегии "вплоть до мельчайших деталей".
"Продолжаются наступательные действия на Херсонском направлении. Командир полка "Север" <...> Хасмагомед Магомадов — Гроза — вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории. Прежде всего прорабатывается стратегия. На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Накануне он сообщал об успешном наступлении по линии фронта на Херсонском направлении отряда бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧеченская республика (Чечня)УкраинаХерсонская областьРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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