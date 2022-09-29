https://ria.ru/20220929/kherson-1820262414.html

Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении

Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.09.2022

Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении, подавлении противника и проработке стратегии "вплоть до мельчайших... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:25

2022-09-29T11:25

2022-09-29T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

чеченская республика (чечня)

украина

херсонская область

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 29 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении, подавлении противника и проработке стратегии "вплоть до мельчайших деталей"."Продолжаются наступательные действия на Херсонском направлении. Командир полка "Север" <...> Хасмагомед Магомадов — Гроза — вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории. Прежде всего прорабатывается стратегия. На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника", — написал Кадыров в Telegram-канале.Накануне он сообщал об успешном наступлении по линии фронта на Херсонском направлении отряда бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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