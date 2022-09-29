https://ria.ru/20220929/kherson-1820262414.html
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.09.2022
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении, подавлении противника и проработке стратегии "вплоть до мельчайших... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:25
2022-09-29T11:25
2022-09-29T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
украина
херсонская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 29 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении, подавлении противника и проработке стратегии "вплоть до мельчайших деталей"."Продолжаются наступательные действия на Херсонском направлении. Командир полка "Север" <...> Хасмагомед Магомадов — Гроза — вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории. Прежде всего прорабатывается стратегия. На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника", — написал Кадыров в Telegram-канале.Накануне он сообщал об успешном наступлении по линии фронта на Херсонском направлении отряда бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:25 29.09.2022 (обновлено: 14:53 29.09.2022)
Кадыров заявил о продолжении наступления на Херсонском направлении
Кадыров сообщил о подавлении противника и наступлении на Херсонском направлении