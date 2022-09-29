https://ria.ru/20220929/kherson-1820243355.html
При ракетном ударе по дому в Херсоне пострадали шесть человек
При ракетном ударе по дому в Херсоне пострадали шесть человек - РИА Новости, 29.09.2022
При ракетном ударе по дому в Херсоне пострадали шесть человек
Следователи СК РФ установят обстоятельства ракетного удара Украины по жилому дому в Херсоне, в результате чего пострадали люди, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:47
2022-09-29T09:47
2022-09-29T09:47
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ установят обстоятельства ракетного удара Украины по жилому дому в Херсоне, в результате чего пострадали люди, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным СК, "украинские националисты нанесли новый ракетный удар по жилому дому в центре Херсона, шесть человек пострадали".Также следователи займутся обстрелом политехнического колледжа в Херсоне – ранее представитель местных экстренных служб сообщал, что украинские войска нанесли ракетный удар по центру города, разрушено одно из зданий Политехнического университета, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820174643.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Херсон, Вооруженные силы Украины
При ракетном ударе по дому в Херсоне пострадали шесть человек
СК России: при ракетном ударе по жилому дому в центре Херсона пострадали шесть человек