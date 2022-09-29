https://ria.ru/20220929/kherson-1820243355.html

При ракетном ударе по дому в Херсоне пострадали шесть человек

При ракетном ударе по дому в Херсоне пострадали шесть человек - РИА Новости, 29.09.2022

При ракетном ударе по дому в Херсоне пострадали шесть человек

Следователи СК РФ установят обстоятельства ракетного удара Украины по жилому дому в Херсоне, в результате чего пострадали люди, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:47

2022-09-29T09:47

2022-09-29T09:47

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ установят обстоятельства ракетного удара Украины по жилому дому в Херсоне, в результате чего пострадали люди, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным СК, "украинские националисты нанесли новый ракетный удар по жилому дому в центре Херсона, шесть человек пострадали".Также следователи займутся обстрелом политехнического колледжа в Херсоне – ранее представитель местных экстренных служб сообщал, что украинские войска нанесли ракетный удар по центру города, разрушено одно из зданий Политехнического университета, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20220928/obstrel-1820174643.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), херсон, вооруженные силы украины