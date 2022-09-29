https://ria.ru/20220929/kherson-1820215238.html

В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне прогремела серия взрывов - РИА Новости, 29.09.2022

В Херсоне прогремела серия взрывов

Шесть взрывов прогремели в небе над Херсоном, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T00:35

2022-09-29T00:35

2022-09-29T01:42

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Шесть взрывов прогремели в небе над Херсоном, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости.В небе не видны следы от ракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов. Информация о пострадавших пока не поступала.Кроме того, украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Прогремели восемь взрывов, работает ПВО, сообщила администрация района.В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября прошли референдумы на которых подавляющее большинство участников высказались за их вхождение в состав России.Как заявил президент Владимир Путин, Россия поддержит то решение, которое большинство жителей примут о своем будущем.

https://ria.ru/20220928/obstrel-1820192447.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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