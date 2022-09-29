Рейтинг@Mail.ru
Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/kharkov-1820298067.html
Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева
Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева - РИА Новости, 29.09.2022
Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева
Харьковской области нужно дать шанс выйти из-под контроля Киева, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:08
2022-09-29T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
россия
харьковская область
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816762083_0:173:3248:2000_1920x0_80_0_0_fcd538f6746a2698963d360f4fee3fb2.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Харьковской области нужно дать шанс выйти из-под контроля Киева, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник." Кем быть, где быть, в составе какого государства, можно (решать – ред.) только тогда, когда они (Харьковская область – ред.) будут выведены из-под контроля украинского режима, который, собственно, является марионеточным. Поэтому (необходимо – ред.) вывести их из-под этого контроля, и тем самым мы будем решать проблемы своей безопасности", - сказал Мирошник.По мнению собеседника агентства, нужно решать вопрос "демилитаризации и денацификации" на большинстве территорий, где могут располагаться подразделения, которые угрожают безопасности районов, которые в ближайшее время станут территориями РФ."Но и (необходимо - ред.) дать возможность, дать шанс нашим согражданам, которые там, таким же русско-культурным людям, русскоговорящим, стремящимся в нашу сторону, но сейчас зажатыми украинским режимом. Я думаю, мы этот шанс дать должны, исходя из, по крайней мере, ментального единого ощущения того, что мы люди одного корня", - заявил Мирошник.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.&nbsp; Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220929/kolonna-1820241724.html
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816762083_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e9c9b9e1112e3e0fff66117973aeae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, родион мирошник, россия, харьковская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:08 29.09.2022
 
Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева

Мирошник считает, что Харьковской области нужно дать шанс выйти из-под контроля Киева

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Изюм
Стела на въезде в город Изюм - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в город Изюм. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Харьковской области нужно дать шанс выйти из-под контроля Киева, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
" Кем быть, где быть, в составе какого государства, можно (решать – ред.) только тогда, когда они (Харьковская область – ред.) будут выведены из-под контроля украинского режима, который, собственно, является марионеточным. Поэтому (необходимо – ред.) вывести их из-под этого контроля, и тем самым мы будем решать проблемы своей безопасности", - сказал Мирошник.
Очередь автомобилей с людьми в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
09:33Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
По мнению собеседника агентства, нужно решать вопрос "демилитаризации и денацификации" на большинстве территорий, где могут располагаться подразделения, которые угрожают безопасности районов, которые в ближайшее время станут территориями РФ.
"Но и (необходимо - ред.) дать возможность, дать шанс нашим согражданам, которые там, таким же русско-культурным людям, русскоговорящим, стремящимся в нашу сторону, но сейчас зажатыми украинским режимом. Я думаю, мы этот шанс дать должны, исходя из, по крайней мере, ментального единого ощущения того, что мы люди одного корня", - заявил Мирошник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.  Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала