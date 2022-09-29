https://ria.ru/20220929/kharkov-1820298067.html

Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева

Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева - РИА Новости, 29.09.2022

Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева

Харьковской области нужно дать шанс выйти из-под контроля Киева, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:08

2022-09-29T13:08

2022-09-29T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

россия

харьковская область

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Харьковской области нужно дать шанс выйти из-под контроля Киева, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник." Кем быть, где быть, в составе какого государства, можно (решать – ред.) только тогда, когда они (Харьковская область – ред.) будут выведены из-под контроля украинского режима, который, собственно, является марионеточным. Поэтому (необходимо – ред.) вывести их из-под этого контроля, и тем самым мы будем решать проблемы своей безопасности", - сказал Мирошник.По мнению собеседника агентства, нужно решать вопрос "демилитаризации и денацификации" на большинстве территорий, где могут располагаться подразделения, которые угрожают безопасности районов, которые в ближайшее время станут территориями РФ."Но и (необходимо - ред.) дать возможность, дать шанс нашим согражданам, которые там, таким же русско-культурным людям, русскоговорящим, стремящимся в нашу сторону, но сейчас зажатыми украинским режимом. Я думаю, мы этот шанс дать должны, исходя из, по крайней мере, ментального единого ощущения того, что мы люди одного корня", - заявил Мирошник.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220929/kolonna-1820241724.html

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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харьковская область

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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