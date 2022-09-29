https://ria.ru/20220929/kharkov-1820263098.html
При обстреле колонны беженцев под Харьковом погибли около 30 человек
При обстреле колонны беженцев под Харьковом погибли около 30 человек - РИА Новости, 29.09.2022
При обстреле колонны беженцев под Харьковом погибли около 30 человек
Десятки беженцев погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками, заявил РИА Новости глава представительства Луганской Народной... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:29
2022-09-29T11:29
2022-09-29T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Десятки беженцев погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками, заявил РИА Новости глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ."Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось", — указал глава представительства ЛНР в эфире телеканала "Россия 24".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
11:29 29.09.2022 (обновлено: 12:30 29.09.2022)
При обстреле колонны беженцев под Харьковом погибли около 30 человек
Под Харьковом около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев со стороны ВСУ