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В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/kazn-1820338130.html
В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком
В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком
Смертную казнь в Донецкой Народной Республике могут заменить пожизненным наказанием в случае ее присоединения к России, полагает депутат Госдумы от фракции... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:17
2022-09-29T15:17
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
госдума рф
референдум в донбассе
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Смертную казнь в Донецкой Народной Республике могут заменить пожизненным наказанием в случае ее присоединения к России, полагает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов.В начале сентября уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отмечала, что готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами."Для лиц, совершивших преступления, в том числе военные, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, она автоматически будет заменена на пожизненное наказание, потому что у нас есть мораторий", - сообщил РИА Новости Бессарабов, отметив, что высказывает свое личное мнение.В ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав РФ. Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву накануне вечером.
https://ria.ru/20220907/kazn-1815190532.html
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общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, госдума рф, референдум в донбассе, смертная казнь в россии: формальность и реальность
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Смертная казнь в России: формальность и реальность
15:17 29.09.2022
 
В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком

Депутат Бессарабов: смертную казнь в ДНР при вхождении в Россию заменят пожизненным сроком

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Смертную казнь в Донецкой Народной Республике могут заменить пожизненным наказанием в случае ее присоединения к России, полагает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов.
В начале сентября уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отмечала, что готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами.
"Для лиц, совершивших преступления, в том числе военные, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, она автоматически будет заменена на пожизненное наказание, потому что у нас есть мораторий", - сообщил РИА Новости Бессарабов, отметив, что высказывает свое личное мнение.
В ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав РФ. Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву накануне вечером.
Прохожие в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 16:36
МИД ДНР пригласил Москалькову в Донецк после слов о смертной казни
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияГосдума РФРеферендум в ДонбассеСмертная казнь в России: формальность и реальность
 
 
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