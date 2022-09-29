https://ria.ru/20220929/kazn-1820338130.html
В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком
В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком
Смертную казнь в Донецкой Народной Республике могут заменить пожизненным наказанием в случае ее присоединения к России, полагает депутат Госдумы от фракции... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:17
2022-09-29T15:17
2022-09-29T15:17
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
госдума рф
референдум в донбассе
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Смертную казнь в Донецкой Народной Республике могут заменить пожизненным наказанием в случае ее присоединения к России, полагает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов.В начале сентября уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отмечала, что готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами."Для лиц, совершивших преступления, в том числе военные, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, она автоматически будет заменена на пожизненное наказание, потому что у нас есть мораторий", - сообщил РИА Новости Бессарабов, отметив, что высказывает свое личное мнение.В ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав РФ. Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву накануне вечером.
https://ria.ru/20220907/kazn-1815190532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком
Депутат Бессарабов: смертную казнь в ДНР при вхождении в Россию заменят пожизненным сроком