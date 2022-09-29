https://ria.ru/20220929/kazn-1820338130.html

В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком

В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком - РИА Новости, 29.09.2022

В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком

Смертную казнь в Донецкой Народной Республике могут заменить пожизненным наказанием в случае ее присоединения к России, полагает депутат Госдумы от фракции... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:17

2022-09-29T15:17

2022-09-29T15:17

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

донецкая народная республика

россия

госдума рф

референдум в донбассе

смертная казнь в россии: формальность и реальность

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Смертную казнь в Донецкой Народной Республике могут заменить пожизненным наказанием в случае ее присоединения к России, полагает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов.В начале сентября уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отмечала, что готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами."Для лиц, совершивших преступления, в том числе военные, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, она автоматически будет заменена на пожизненное наказание, потому что у нас есть мораторий", - сообщил РИА Новости Бессарабов, отметив, что высказывает свое личное мнение.В ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав РФ. Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву накануне вечером.

https://ria.ru/20220907/kazn-1815190532.html

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, госдума рф, референдум в донбассе, смертная казнь в россии: формальность и реальность