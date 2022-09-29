https://ria.ru/20220929/kazakhstan-1820233779.html
Астана и Москва обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев
Астана и Москва обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев - РИА Новости, 29.09.2022
Астана и Москва обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев
Астана и Москва обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев и грузовиков с товарами и продовольствием на госгранице из-за скопления людей и транспорта РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:17
2022-09-29T08:17
2022-09-29T08:39
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АСТАНА, 29 сен – РИА Новости. Астана и Москва обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев и грузовиков с товарами и продовольствием на госгранице из-за скопления людей и транспорта на въезде в Казахстан, сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В этот же в МВД Казахстана пояснили, что порядка 98 тысяч граждан России въехали в республику с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян."Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор", - сказал Жумангарин журналистам в кулуарах парламента в четверг.По его мнению, "это надо делать сегодня, максимум - завтра".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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астана, москва, в мире
08:17 29.09.2022 (обновлено: 08:39 29.09.2022)
Астана и Москва обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев
Астана и Москва обсуждают открытие на границе зеленого коридора для казахстанцев
АСТАНА, 29 сен – РИА Новости. Астана и Москва обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев и грузовиков с товарами и продовольствием на госгранице из-за скопления людей и транспорта на въезде в Казахстан, сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В этот же в МВД Казахстана
пояснили, что порядка 98 тысяч граждан России
въехали в республику с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян.
"Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор", - сказал Жумангарин журналистам в кулуарах парламента в четверг.
По его мнению, "это надо делать сегодня, максимум - завтра".