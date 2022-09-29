https://ria.ru/20220929/kalashnikov-1820287745.html

"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия

"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия - РИА Новости, 29.09.2022

"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия

"Калашников" на 40% увеличил производство стрелкового оружия, сообщила пресс-служба концерна. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:47

2022-09-29T12:47

2022-09-29T12:55

безопасность

россия

калашников (концерн)

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. "Калашников" на 40% увеличил производство стрелкового оружия, сообщила пресс-служба концерна."Концерн "Калашников" увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%. Существенное увеличение объемов производства стрелкового оружия в 2022 году достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет."В сентябре в концерне достигнут уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт, равный всему показателю за 2021 год", - добавили в концерне.Президент концерна Алан Лушников отметил, что приоритетная задача предприятия – "своевременное и качественное исполнение обязательств" по гособоронзаказу. "Обеспечение обороноспособности страны, особенно в текущих условиях, это задача, на выполнение которой нацелены все без исключения подразделения предприятия", — подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/vooruzhenie-1809520461.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, калашников (концерн)