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"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия - РИА Новости, 29.09.2022
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"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия
"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия - РИА Новости, 29.09.2022
"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия
"Калашников" на 40% увеличил производство стрелкового оружия, сообщила пресс-служба концерна. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:47
2022-09-29T12:55
безопасность
россия
калашников (концерн)
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. "Калашников" на 40% увеличил производство стрелкового оружия, сообщила пресс-служба концерна."Концерн "Калашников" увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%. Существенное увеличение объемов производства стрелкового оружия в 2022 году достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет."В сентябре в концерне достигнут уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт, равный всему показателю за 2021 год", - добавили в концерне.Президент концерна Алан Лушников отметил, что приоритетная задача предприятия – "своевременное и качественное исполнение обязательств" по гособоронзаказу. "Обеспечение обороноспособности страны, особенно в текущих условиях, это задача, на выполнение которой нацелены все без исключения подразделения предприятия", — подчеркнул он.
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безопасность, россия, калашников (концерн)
Безопасность, Россия, Калашников (концерн)
12:47 29.09.2022 (обновлено: 12:55 29.09.2022)
 
"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия

"Калашников" увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомат концерна "Калашников" АК-12
Автомат концерна Калашников АК-12 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомат концерна "Калашников" АК-12. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. "Калашников" на 40% увеличил производство стрелкового оружия, сообщила пресс-служба концерна.
"Концерн "Калашников" увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%. Существенное увеличение объемов производства стрелкового оружия в 2022 году достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.
"В сентябре в концерне достигнут уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт, равный всему показателю за 2021 год", - добавили в концерне.
Президент концерна Алан Лушников отметил, что приоритетная задача предприятия – "своевременное и качественное исполнение обязательств" по гособоронзаказу. "Обеспечение обороноспособности страны, особенно в текущих условиях, это задача, на выполнение которой нацелены все без исключения подразделения предприятия", — подчеркнул он.
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